https://tr.sputniknews.com/20210916/galatasaray-avrupada-3-puanla-basladi-1048975742.html

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi gruplarına 3 puanla başladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi gruplarına 3 puanla başladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda İtalya'nın Lazio takımını konuk etti. Sarı kırmızılı ekip maçtan 1-0 galip ayrıldı. 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T21:35+0300

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yaşam

galatasaray

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda İtalya'nın Lazio takımıyla karşılaştı. Galatasaray'ın golü, Lazio kalecisi Thomas Strakosha'nın hatasından geldi. Topu elinden kaçıran Strakosha, topu Lazio ağlarına gönderdi.Bu sezon Avrupa'daki ilk sınavını UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu'nda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'a karşı veren Galatasaray, 5-1 ve 2-1'lik skorlarla yenilerek elendi. Yoluna UEFA Avrupa Ligi Üçüncü Eleme Turu'nda devam eden sarı-kırmızılılar, İskoçya'nın St. Johnstone takımını 1-1 ve 4-2'lik skorlarla geçerek play-off turuna yükseldi. Bu turda ise Danimarka temsilcisi Randers'i 1-1 ve 2-1'lik skorlarla saf dışı bırakarak gruplara kaldı.Geçen sezon İtalya 1. Futbol Ligi'ni (Serie A) 6. sırada bitiren Lazio ise UEFA Avrupa Ligi'nde doğrudan gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda İtalya'nın Lazio takımını konuk etti. Sarı kırmızılı ekip maçtan 1-0 galip ayrıldı.

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galatasaray