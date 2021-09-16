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Galatasaray-Lazio maçının ilk 11'leri belli oldu
18:30 16.09.2021 (güncellendi: 18:44 16.09.2021)
UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray'ın sahasında İtalyan temsilcisi Lazio'yu ağırlayacağı maçın ilk 11'leri belli oldu.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Lazio karşısında kalede Muslera, defansta Yedlin, Luyindama, Marcao ve Van Aanholt dörtlüsüyle çıkacak.
Berkan, Taylan ve Cicaldau'dan oluşan orta saha üçlüsünün önünde Morutan, Kerem ve Halil Dervişoğlu oynayacak.
GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil
LAZIO: Strakosha, Acerbi, Luis Felipe, Lazzari, Hysaj, Leiva, Akpa-Akpro, Luis Alberto, Zaccagni, Felipe Anderson, Immobile.
HAKEM: Matej Jug
STAT: Türk Telekom Stadı
SAAT: 19:45
YAYIN: Exxen
LAZIO: Strakosha, Acerbi, Luis Felipe, Lazzari, Hysaj, Leiva, Akpa-Akpro, Luis Alberto, Zaccagni, Felipe Anderson, Immobile.
HAKEM: Matej Jug
STAT: Türk Telekom Stadı
SAAT: 19:45
YAYIN: Exxen