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https://tr.sputniknews.com/20210916/galatasaray-lazio-macinin-ilk-11leri-belli-oldu-1048971909.html
Galatasaray-Lazio maçının ilk 11'leri belli oldu
Galatasaray-Lazio maçının ilk 11'leri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray'ın sahasında İtalyan temsilcisi Lazio'yu ağırlayacağı maçın ilk 11'leri belli oldu. 16.09.2021, Sputnik Türkiye
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yaşam
galatasaray
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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Lazio karşısında kalede Muslera, defansta Yedlin, Luyindama, Marcao ve Van Aanholt dörtlüsüyle çıkacak.Berkan, Taylan ve Cicaldau'dan oluşan orta saha üçlüsünün önünde Morutan, Kerem ve Halil Dervişoğlu oynayacak.GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Morutan, Kerem, HalilLAZIO: Strakosha, Acerbi, Luis Felipe, Lazzari, Hysaj, Leiva, Akpa-Akpro, Luis Alberto, Zaccagni, Felipe Anderson, Immobile.HAKEM: Matej JugSTAT: Türk Telekom StadıSAAT: 19:45YAYIN: Exxen
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galatasaray, lazio

Galatasaray-Lazio maçının ilk 11'leri belli oldu

18:30 16.09.2021 (güncellendi: 18:44 16.09.2021)
© gsstore.orgGalatasaray 3. forma, alternatif
Galatasaray 3. forma, alternatif - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© gsstore.org
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UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray'ın sahasında İtalyan temsilcisi Lazio'yu ağırlayacağı maçın ilk 11'leri belli oldu.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Lazio karşısında kalede Muslera, defansta Yedlin, Luyindama, Marcao ve Van Aanholt dörtlüsüyle çıkacak.
Berkan, Taylan ve Cicaldau'dan oluşan orta saha üçlüsünün önünde Morutan, Kerem ve Halil Dervişoğlu oynayacak.
GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil

LAZIO: Strakosha, Acerbi, Luis Felipe, Lazzari, Hysaj, Leiva, Akpa-Akpro, Luis Alberto, Zaccagni, Felipe Anderson, Immobile.

HAKEM: Matej Jug
STAT: Türk Telekom Stadı
SAAT: 19:45
YAYIN: Exxen
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