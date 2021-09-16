https://tr.sputniknews.com/20210916/genclik-ve-spor-bakanligi-yurt-basvuru-sonuclari-aciklandi-1048951838.html

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T09:41+0300

2021-09-16T09:41+0300

2021-09-16T09:42+0300

türkiye

gençlik ve spor bakanlığı

yurt

kyk

kredi ve yurtlar kurumu (kyk)

mehmet muharrem kasapoğlu

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Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üniversiteli arkadaşlarım, GSB Yurtları başvuru sonuçlarınız belli oldu. Yoğun başvuruları hızlı ve objektif bir şekilde 12 farklı kurumdan verilerle değerlendirerek sonuçlandırdık. Yeni yuvanızda sizi ağırlamak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.Öte yandan Kasapoğlu, çeşitli yurtların yer aldığı videoyu da paylaştı.Öğrenciler sonuçları, "http://turkiye.gov.tr"den öğrenebilecek.

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gençlik ve spor bakanlığı, yurt, kyk, kredi ve yurtlar kurumu (kyk), mehmet muharrem kasapoğlu