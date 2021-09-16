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https://tr.sputniknews.com/20210916/genclik-ve-spor-bakanligi-yurt-basvuru-sonuclari-aciklandi-1048951838.html
Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçları açıklandı
Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçları açıklandı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T09:41+0300
2021-09-16T09:42+0300
türkiye
gençlik ve spor bakanlığı
yurt
kyk
kredi ve yurtlar kurumu (kyk)
mehmet muharrem kasapoğlu
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Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üniversiteli arkadaşlarım, GSB Yurtları başvuru sonuçlarınız belli oldu. Yoğun başvuruları hızlı ve objektif bir şekilde 12 farklı kurumdan verilerle değerlendirerek sonuçlandırdık. Yeni yuvanızda sizi ağırlamak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.Öte yandan Kasapoğlu, çeşitli yurtların yer aldığı videoyu da paylaştı.Öğrenciler sonuçları, "http://turkiye.gov.tr"den öğrenebilecek.
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gençlik ve spor bakanlığı, yurt, kyk, kredi ve yurtlar kurumu (kyk), mehmet muharrem kasapoğlu

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçları açıklandı

09:41 16.09.2021 (güncellendi: 09:42 16.09.2021)
© Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK)Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK)
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK)
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üniversiteli arkadaşlarım, GSB Yurtları başvuru sonuçlarınız belli oldu. Yoğun başvuruları hızlı ve objektif bir şekilde 12 farklı kurumdan verilerle değerlendirerek sonuçlandırdık. Yeni yuvanızda sizi ağırlamak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Kasapoğlu, çeşitli yurtların yer aldığı videoyu da paylaştı.
Öğrenciler sonuçları, "http://turkiye.gov.tr"den öğrenebilecek.
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