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https://tr.sputniknews.com/20210916/golden-cinsi-kopek-iki-kedinin-kavgasini-onledi-1048965488.html
Kavgaya tutuşmak üzere olan iki kediyi golden cinsi köpek engelledi
Kavgaya tutuşmak üzere olan iki kediyi golden cinsi köpek engelledi
Sosyal medyada viral olan bir videoda golden cinsi bir köpeğin, arkadaşı olduğu tahmin edilen bir kediyi başka bir kediyle kavga etmekten alıkoyduğu görüldü. 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T15:46+0300
2021-09-16T15:46+0300
2021-09-16T16:44+0300
yaşam
video
kedi
köpek
kayıt
kavga
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sokak kedisi
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Sosyal medyada çokça paylaşılan ve oldukça etkileşim alan videoda bir köpek, iki kedinin kavgasını engelledi.Viral olan görüntülerde golden cinsi bir köpeğin, arkadaşı olduğu tahmin edilen kediyi sürükleyerek alandan uzaklaştırdığı anlar kayda alındı.Köpeğin kavgadan alıkoyduğu kedinin bir binanın merdivenlerine götürülünce sakinleştiği görülüyor. Videonun nerede ve ne zaman kaydedildiği ise tam olarak bilinmiyor.
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Kavgaya tutuşmak üzere olan iki kediyi golden cinsi köpek engelledi 15:46 16.09.2021 (güncellendi: 16:44 16.09.2021)
Sosyal medyada viral olan bir videoda golden cinsi bir köpeğin, arkadaşı olduğu tahmin edilen bir kediyi başka bir kediyle kavga etmekten alıkoyduğu görüldü.
Sosyal medyada çokça paylaşılan ve oldukça etkileşim alan videoda
bir köpek, iki kedinin kavgasını engelledi.
Viral olan görüntülerde golden cinsi bir köpeğin, arkadaşı olduğu tahmin edilen kediyi sürükleyerek alandan uzaklaştırdığı anlar kayda alındı.
Köpeğin kavgadan alıkoyduğu kedinin bir binanın merdivenlerine götürülünce sakinleştiği görülüyor.
Videonun nerede ve ne zaman kaydedildiği ise tam olarak bilinmiyor.