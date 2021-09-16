https://tr.sputniknews.com/20210916/golden-cinsi-kopek-iki-kedinin-kavgasini-onledi-1048965488.html

Kavgaya tutuşmak üzere olan iki kediyi golden cinsi köpek engelledi

Kavgaya tutuşmak üzere olan iki kediyi golden cinsi köpek engelledi

Sosyal medyada viral olan bir videoda golden cinsi bir köpeğin, arkadaşı olduğu tahmin edilen bir kediyi başka bir kediyle kavga etmekten alıkoyduğu görüldü. 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T15:46+0300

2021-09-16T15:46+0300

2021-09-16T16:44+0300

yaşam

video

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Sosyal medyada çokça paylaşılan ve oldukça etkileşim alan videoda bir köpek, iki kedinin kavgasını engelledi.Viral olan görüntülerde golden cinsi bir köpeğin, arkadaşı olduğu tahmin edilen kediyi sürükleyerek alandan uzaklaştırdığı anlar kayda alındı.Köpeğin kavgadan alıkoyduğu kedinin bir binanın merdivenlerine götürülünce sakinleştiği görülüyor. Videonun nerede ve ne zaman kaydedildiği ise tam olarak bilinmiyor.

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2021

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