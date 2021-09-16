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Hakimler ve Savcılar Kurulu kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan hakim ve savcıların isim listelerinden oluşan HSK kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T02:48+0300
2021-09-16T02:50+0300
türkiye
resmi gazete
hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
hsk
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Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.HSK kararlarında, birinci dereceye yükselmiş olup 31 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarından oluşan listelere yer verildi. Listede 29 hakim, 11 savcı ve 4 idari yargı hakimi yer aldı.Ağustos 2021 döneminde birinci dereceye yükselme incelemesine girecek olanlar listeye dahil edilmedi.Listede ismi olmayanlar HSK'ye başvurabilecekBirinci dereceye yükseldikleri ve sürelerini bitirdikleri halde listede isimlerini göremeyenler, yayım tarihinden itibaren 30 gün içinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunmak suretiyle durumlarının incelenmesini isteyebilecek.HSK'nin bir başka kararında, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 21. maddesine göre, 2 yıllık yükselme sürelerini aldıkları aylıkta Ağustos 2021 dönemi sonuna kadar bitiren adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarının bulunduğu listeler de yayımlandı.Söz konusu kararda da sürelerini doldurdukları halde listede adlarını bulamayanlar, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde HSK'ye yazılı müracaatta bulunarak, durumlarının yeniden incelenmesini talep edebilecek.
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resmi gazete, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), hsk

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

02:48 16.09.2021 (güncellendi: 02:50 16.09.2021)
© AAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© AA
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Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan hakim ve savcıların isim listelerinden oluşan HSK kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
HSK kararlarında, birinci dereceye yükselmiş olup 31 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarından oluşan listelere yer verildi. Listede 29 hakim, 11 savcı ve 4 idari yargı hakimi yer aldı.
Ağustos 2021 döneminde birinci dereceye yükselme incelemesine girecek olanlar listeye dahil edilmedi.

Listede ismi olmayanlar HSK'ye başvurabilecek

Birinci dereceye yükseldikleri ve sürelerini bitirdikleri halde listede isimlerini göremeyenler, yayım tarihinden itibaren 30 gün içinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunmak suretiyle durumlarının incelenmesini isteyebilecek.
HSK'nin bir başka kararında, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 21. maddesine göre, 2 yıllık yükselme sürelerini aldıkları aylıkta Ağustos 2021 dönemi sonuna kadar bitiren adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarının bulunduğu listeler de yayımlandı.
Söz konusu kararda da sürelerini doldurdukları halde listede adlarını bulamayanlar, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde HSK'ye yazılı müracaatta bulunarak, durumlarının yeniden incelenmesini talep edebilecek.
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