https://tr.sputniknews.com/20210916/haluk-levent-hayatinin-en-bilincsiz-yardimini-anlatti-1048958296.html

Haluk Levent 'hayatının en bilinçsiz' yardımını anlattı

Haluk Levent 'hayatının en bilinçsiz' yardımını anlattı

AHBAB derneğinin kurucusu Haluk Levent'in bir hayranı ünlü sanatçının 99 depreminde depremzedelere çadır dağıttığı anları paylaştı. Bunu gören Levent... 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T12:56+0300

2021-09-16T12:56+0300

2021-09-16T12:58+0300

yaşam

haluk levent

çadır kent

yardım

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İhtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlarla sık sık gündeme gelen Haluk Levent, bu kez de yaptığı yardımdan dolayı duyduğu pişmanlık ile gündeme geldi.Twitter'da bir hayranı Haluk Levent'in 99 depreminde afetzedelere çadır dağıttığı görüntüleri paylaşarak, "Haluk Levent 22 yıl önce de çadır dağıtıyormuş" dedi.'Kurduğumuz çadır kentler 20 gün sonra yağmurla soğukla tuz buz olmuştu'Hayranının paylaşımını kendi hesabından paylaşan Haluk Levent, "Hayatımın en bilinçsiz yardımıydı. Görüntüleri gördükçe içim gidiyor. Ağustos ayı olduğu için on binlerce büyük boy yazlık çadır yaptırmıştık. Kurduğumuz çadır kentler 20 gün sonra yağmurla soğukla tuz buz olmuştu" ifadelerini kullanarak pişmanlığını dile getirdi.

https://tr.sputniknews.com/20210816/sel-bolgesinde-olan-haluk-leventten-uyari-ne-olur-bunlari-gondermeyin-1048067396.html

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haluk levent, çadır kent, yardım