Haluk Levent 'hayatının en bilinçsiz' yardımını anlattı

İhtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlarla sık sık gündeme gelen Haluk Levent, bu kez de yaptığı yardımdan dolayı duyduğu pişmanlık ile gündeme geldi.Twitter'da bir hayranı Haluk Levent'in 99 depreminde afetzedelere çadır dağıttığı görüntüleri paylaşarak, "Haluk Levent 22 yıl önce de çadır dağıtıyormuş" dedi.'Kurduğumuz çadır kentler 20 gün sonra yağmurla soğukla tuz buz olmuştu'Hayranının paylaşımını kendi hesabından paylaşan Haluk Levent, "Hayatımın en bilinçsiz yardımıydı. Görüntüleri gördükçe içim gidiyor. Ağustos ayı olduğu için on binlerce büyük boy yazlık çadır yaptırmıştık. Kurduğumuz çadır kentler 20 gün sonra yağmurla soğukla tuz buz olmuştu" ifadelerini kullanarak pişmanlığını dile getirdi.
AHBAB derneğinin kurucusu Haluk Levent'in bir hayranı ünlü sanatçının 99 depreminde depremzedelere çadır dağıttığı anları paylaştı. Bunu gören Levent, "Hayatımın en bilinçsiz yardımıydı" diyerek pişmanlığını dile getirdi.
İhtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlarla sık sık gündeme gelen Haluk Levent, bu kez de yaptığı yardımdan dolayı duyduğu pişmanlık ile gündeme geldi.
Twitter'da bir hayranı Haluk Levent'in 99 depreminde afetzedelere çadır dağıttığı görüntüleri paylaşarak, "Haluk Levent 22 yıl önce de çadır dağıtıyormuş" dedi.
'Kurduğumuz çadır kentler 20 gün sonra yağmurla soğukla tuz buz olmuştu'
Hayranının paylaşımını kendi hesabından paylaşan Haluk Levent, "Hayatımın en bilinçsiz yardımıydı. Görüntüleri gördükçe içim gidiyor. Ağustos ayı olduğu için on binlerce büyük boy yazlık çadır yaptırmıştık. Kurduğumuz çadır kentler 20 gün sonra yağmurla soğukla tuz buz olmuştu" ifadelerini kullanarak pişmanlığını dile getirdi.