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Hayvanlara çarpmamak için manevra yapan sürücü şarampole yuvarlandı, araç alev aldı
Hayvanlara çarpmamak için manevra yapan sürücü şarampole yuvarlandı, araç alev aldı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde seyir halinde bulunan pikap sürücüsü yoldaki büyükbaş hayvanlara çarpmamak için manevra yapınca şarampole devrilerek alev aldı. 16.09.2021, Sputnik Türkiye
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yaşam
şanlıurfa
kaza
hayvan
pikap
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Cevher S. hakimiyetindeki pikap seyir halindeyken, aniden yola çıkan hayvanlara çarpmamak için direksiyonu kırdı, şarampole devrilen pikap, bir süre sonra alev aldı.Yangına yoldan geçen diğer sürücüler müdahale ederek, olay yerine itfaiye ekiplerini çağırdı. Çevredekiler ve itfaiye tarafından müdahale edilen yangın söndürülürken, pikapta büyük hasar meydana geldi. Yaklaşık yarım saat kapanan Siverek-Karacadağ karayolu pikabın söndürülmesi sonrası kontrollü olarak trafiğe açıldı.
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şanlıurfa, kaza, hayvan, pikap

Hayvanlara çarpmamak için manevra yapan sürücü şarampole yuvarlandı, araç alev aldı

02:10 16.09.2021 (güncellendi: 03:11 16.09.2021)
© İHAHayvanlara çarpmamak için manevra yapan pikap şarampole yuvarlanıp alev aldı
Hayvanlara çarpmamak için manevra yapan pikap şarampole yuvarlanıp alev aldı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© İHA
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde seyir halinde bulunan pikap sürücüsü yoldaki büyükbaş hayvanlara çarpmamak için manevra yapınca şarampole devrilerek alev aldı.
Cevher S. hakimiyetindeki pikap seyir halindeyken, aniden yola çıkan hayvanlara çarpmamak için direksiyonu kırdı, şarampole devrilen pikap, bir süre sonra alev aldı.
Yangına yoldan geçen diğer sürücüler müdahale ederek, olay yerine itfaiye ekiplerini çağırdı.
Çevredekiler ve itfaiye tarafından müdahale edilen yangın söndürülürken, pikapta büyük hasar meydana geldi.
Yaklaşık yarım saat kapanan Siverek-Karacadağ karayolu pikabın söndürülmesi sonrası kontrollü olarak trafiğe açıldı.
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