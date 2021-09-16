https://tr.sputniknews.com/20210916/hayvanlara-carpmamak-icin-manevra-yapan-surucu-sarampole-yuvarlandi-arac-alev-aldi--1048946944.html

Hayvanlara çarpmamak için manevra yapan sürücü şarampole yuvarlandı, araç alev aldı

Hayvanlara çarpmamak için manevra yapan sürücü şarampole yuvarlandı, araç alev aldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde seyir halinde bulunan pikap sürücüsü yoldaki büyükbaş hayvanlara çarpmamak için manevra yapınca şarampole devrilerek alev aldı. 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T02:10+0300

2021-09-16T02:10+0300

2021-09-16T03:11+0300

yaşam

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Cevher S. hakimiyetindeki pikap seyir halindeyken, aniden yola çıkan hayvanlara çarpmamak için direksiyonu kırdı, şarampole devrilen pikap, bir süre sonra alev aldı.Yangına yoldan geçen diğer sürücüler müdahale ederek, olay yerine itfaiye ekiplerini çağırdı. Çevredekiler ve itfaiye tarafından müdahale edilen yangın söndürülürken, pikapta büyük hasar meydana geldi. Yaklaşık yarım saat kapanan Siverek-Karacadağ karayolu pikabın söndürülmesi sonrası kontrollü olarak trafiğe açıldı.

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şanlıurfa, kaza, hayvan, pikap