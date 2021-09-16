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HDP'li Garo Paylan: Millet İttifakı'nın parçası olmak istemiyoruz
HDP'li Garo Paylan: Millet İttifakı'nın parçası olmak istemiyoruz
HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, partisinin 2023'e dair yol haritasıyla ilgili konuştu. Millet İttifakı'nın parçası olmak istemediklerini ifade eden... 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T13:18+0300
2021-09-16T13:18+0300
politika
hdp
seçim
garo paylan
politika
2023
millet ittifakı
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HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, Halk TV'de yayınlanan Şirin Payzın'la Sözüm Var programında partisinin izleyeceği yol haritasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oy oranlarının şu an yapılan anketlerde yüzde 35-40 bandında olduğunu kaydeden Paylan, "İddia ile söylüyorum. Demokratik bir seçim olursa, biz en az yüzde 15 oy alacağız ve 'Demokrasiye dönelim' diyoruz. 'Bütün gücümüzü de demokrasiye dönmek için kullanacağız' diyoruz. 'İlkelerimizi dayatmayacağız' diyoruz. 'İlkelerimizi elbette ortaya koyacağız ancak gelin bu ilkler konusunda müzakere edelim' diyoruz" diye konuştu. Paylan, bu konuda herhangi bir açılım gösterilmediğini söyledi.Millet İttifakı içerisinde yer almak istemediklerini, aralarında farklar bulunduğunu dile getiren Paylan, şunları kaydetti:"Ama diyoruz ki 'Türkiye için hep beraber sorumluluk almalıyız. Türkiye bir uçuruma doğru sürükleniyor. Bu sorumluluğu hep beraber alırsak hep beraber kazanırız.' Ne istiyoruz? Bir geçiş sürecini tanımlayalım istiyoruz. Bu geçiş sürecinde nasıl normalleştireceğiz ülkemizi? Nasıl özgürlük alanlarını yeniden tanımlayacağız? Açlığa, sefalete, yolsuzluğa nasıl son vereceğiz bunları konuşalım istiyoruz. Ama biz Millet İttifakı'nın bir parçası olmak asla istemiyoruz. Bizim yolumuz üçüncü yoldur."
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hdp, seçim, garo paylan, politika, 2023, millet ittifakı

HDP'li Garo Paylan: Millet İttifakı'nın parçası olmak istemiyoruz

13:18 16.09.2021
© AA / Raşit Aydoğan Garo Paylan
Garo Paylan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© AA / Raşit Aydoğan
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HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, partisinin 2023'e dair yol haritasıyla ilgili konuştu. Millet İttifakı'nın parçası olmak istemediklerini ifade eden Paylan, "Bizim yolumuz üçüncü yoldur" dedi.
HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, Halk TV'de yayınlanan Şirin Payzın'la Sözüm Var programında partisinin izleyeceği yol haritasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oy oranlarının şu an yapılan anketlerde yüzde 35-40 bandında olduğunu kaydeden Paylan, "İddia ile söylüyorum. Demokratik bir seçim olursa, biz en az yüzde 15 oy alacağız ve 'Demokrasiye dönelim' diyoruz. 'Bütün gücümüzü de demokrasiye dönmek için kullanacağız' diyoruz. 'İlkelerimizi dayatmayacağız' diyoruz. 'İlkelerimizi elbette ortaya koyacağız ancak gelin bu ilkler konusunda müzakere edelim' diyoruz" diye konuştu.
Paylan, bu konuda herhangi bir açılım gösterilmediğini söyledi.
Millet İttifakı içerisinde yer almak istemediklerini, aralarında farklar bulunduğunu dile getiren Paylan, şunları kaydetti:
"Ama diyoruz ki 'Türkiye için hep beraber sorumluluk almalıyız. Türkiye bir uçuruma doğru sürükleniyor. Bu sorumluluğu hep beraber alırsak hep beraber kazanırız.' Ne istiyoruz? Bir geçiş sürecini tanımlayalım istiyoruz. Bu geçiş sürecinde nasıl normalleştireceğiz ülkemizi? Nasıl özgürlük alanlarını yeniden tanımlayacağız? Açlığa, sefalete, yolsuzluğa nasıl son vereceğiz bunları konuşalım istiyoruz. Ama biz Millet İttifakı'nın bir parçası olmak asla istemiyoruz. Bizim yolumuz üçüncü yoldur."
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