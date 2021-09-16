https://tr.sputniknews.com/20210916/hidrobiyolog-artuz-marmara-denizindeki-tur-cesitliligi-250den-21e-indi-1048958511.html

Hidrobiyolog Artüz: Marmara Denizi’ndeki tür çeşitliliği 250’den 21’e indi

Hidrobiyolog Artüz: Marmara Denizi’ndeki tür çeşitliliği 250’den 21’e indi

Marmara Denizi’ndeki kirlenmeyi RS FM’de değerlendiren Hidrobiyolog Levent Artüz “Balıklar olması gereken boyutlarda değil, karaciğerlerinde ve üreme ile... 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T13:05+0300

2021-09-16T13:05+0300

2021-09-16T13:07+0300

seyir hali

türkiye

toplu balık ölümleri

marmara denizi

kirlilik

çeşitlilik

ergene nehri

balık

müsilaj

levent artüz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1048955341_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_f4c08eefedbc66774b61b71e2fcb6ff6.jpg

Hidrobiyolog Artüz: Marmara'daki tür çeşitliliği 250'den 21'e indi, derin drenaj yasaklanmalı Hidrobiyolog Artüz: Marmara'daki tür çeşitliliği 250'den 21'e indi, derin drenaj yasaklanmalı

RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programına katılan Hidrobiyolog Levent Artüz, özellikle Marmara Denizi’nde geçtiğimiz yaz görülen müsilaj konusundaki gelişmeleri ve Marmara Denizi’nin durumunu değerlendirdi.Artüz, müsilaj için hazırlanan eylem planının altının doldurulmadığına işaret ederek “Biz Marmara Denizi’nin kirleterek bugüne kadar geldik. Daha önce de söylemiştim, müsilaj organik bir materyal ve bakteriyolojik olarak parçalanacak. Ancak şu anda bunun için yeterli suda çözünmüş oksijen yok. Bu parçalanan kısımlar da başımıza bela olacak. Çünkü bunu parçalayan bakteriler balıklarda hastalığa neden oluyor” dedi.Durumun her geçen gün daha kötü olduğunu ifade eden Artüz “Balıklar olması gereken boyutlarda değil, karaciğerlerinde ve üreme ile ilgili kısımlarında deformasyon oluyor. Stoklarımız açısından çok tehlikeli bir pozisyona geliyor. Göç yolu üzerinde Marmara Denizi olan balıklar da, bu balıklarla beslenip Akdeniz’e taşıma ihtimali çok yüksek. Geriye olan göçte bunları tekrar Karadeniz’e taşıma ihtimalleri de yüksek” diye konuştu.‘Batı Marmara’da da tür çeşitliliği ciddi şekilde erozyona uğradı’Marmara Denizi’ne derin deşarjın devam etmesi durumunda Karadeniz’in de aynı şekilde olacağının altını çizen Artüz, Kuzey Ege’nin de büyük risk altında olacağını belirtti. Artüz şu ifadeleri kullandı:

marmara denizi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Ali Çağatay https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ali Çağatay https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

türkiye, toplu balık ölümleri, marmara denizi, kirlilik, çeşitlilik, ergene nehri, balık, müsilaj, levent artüz, аудио