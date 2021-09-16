https://tr.sputniknews.com/20210916/hincal-uluc-birisi-exxene-uefaya-sikayet-etmeli-1048972914.html

Hıncal Uluç: Birisi Exxen'i UEFA'ya şikayet etmeli

Hıncal Uluç: Birisi Exxen'i UEFA'ya şikayet etmeli

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Türk takımlarının Avrupa maçlarının Exxen'de yayınlanmasıyla ilgili, "Maç izleyebilmek Exxen'e toplam 500 kağıt ödedik. Birisi... 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T19:32+0300

2021-09-16T19:32+0300

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türkiye

hıncal uluç

exxen

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A Spor'a konuşan Uluç, "Maç izleyebilmek Exxen'e toplam 500 kağıt ödedik. Birisi UEFA'ya şikayet etmeli. UEFA bir kısmını paralı verebilirsin ama açık kanalda da olmalı diyor. Üstelik bu TV kanalı değil. İnternet kanalı. Niye susuyorsunuz" dedi.Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın tüm Avrupa maçları Exxen'de yayınlanıyor.

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hıncal uluç, exxen