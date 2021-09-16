https://tr.sputniknews.com/20210916/hindistanda-futbol-topuyla-oynayan-ayilar-gundem-oldu-1048959738.html

Hindistan'da futbol topuyla oynayan ayılar gündem oldu

Hindistan'da futbol topuyla oynayan ayılar gündem oldu

Hindistan'ın Odisha eyaletindeki ormanlık alanda bulunan ayıların futbol topuyla doyasıya eğlendiği anlar sosyal medyada hızla yayılarak gündem oldu. 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T13:23+0300

2021-09-16T13:23+0300

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Hindistan'ın Odisha eyaletine bağlı Nabarangpur bölgesinin Sukhigaon köyünde amatör bir futbol maçı, ayıların gelmesiyle yarıda kaldı. Açık alanda futbol maçı yapan bir grup genç, ormanlık alandan iki ayının kendilerine doğru yaklaştığını fark etti ve topu bırakarak bölgeden uzaklaşmaya başladı. Ancak ayıların topla oynamaya başladığını gören gençler, zararsız olduklarını anlayınca o anları cep telefonu kamerası ile kaydetmeye başladı. Görüntülerde, anne ve yavru ayının futbol topuyla oynamaktan büyük keyif aldığı ve paslaştıkları görüldü. O anlar sosyal medyada kısa sürede yayılarak viral olurken, ayıların bir süre sonra topla birlikte alandan uzaklaştığı belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20210825/uludagda-ac-kalan-ayilar-kamp-alanina-indi-1048320760.html

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