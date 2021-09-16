İçişleri'nden 'Aşı karşıtı mitinge izin vermeyen Maltepe Kaymakamı sürüldü' iddiasına dair açıklama

İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da düzenlenen aşı karşıtı mitinge izin vermeyen Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı'nın 'sürüldüğüne' dair iddiayla ilgili olarak açıklama yaptı. Dallı'nın Maltepe'deki görev süresini tamamladığı ve 20 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve 624 mülki idare amirini kapsayan atama kararnamesiyle Derince Kaymakamlığı'na atandığı bildirildi. Açıklamanın devamında şu ifadeye yer verildi:"Ayrıca iddia edilen hususla ilgili Maltepe Kaymakamlığınca yapılan idari işlem 03/09/2021 tarihinde olup Bakanlığımızca gerçekleştirilen atama kararnamesinden sonra olmuştur. Söz konusu haberler gerçeği kesinlikle yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
İçişleri Bakanlığı, 'aşı karşıtı mitinge izin vermeyen Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı'nın sürüldüğü' iddiasını yalanladı.
İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da düzenlenen aşı karşıtı mitinge izin vermeyen Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı'nın 'sürüldüğüne' dair iddiayla ilgili olarak açıklama yaptı.
Dallı'nın Maltepe'deki görev süresini tamamladığı ve 20 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve 624 mülki idare amirini kapsayan atama kararnamesiyle Derince Kaymakamlığı'na atandığı bildirildi. Açıklamanın devamında şu ifadeye yer verildi:
"Ayrıca iddia edilen hususla ilgili Maltepe Kaymakamlığınca yapılan idari işlem 03/09/2021 tarihinde olup Bakanlığımızca gerçekleştirilen atama kararnamesinden sonra olmuştur. Söz konusu haberler gerçeği kesinlikle yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."