https://tr.sputniknews.com/20210916/iki-yolcu-ucakta-cinsel-iliskiye-girdi-1048967879.html

İki yolcu, uçakta cinsel ilişkiye girdi

İki yolcu, uçakta cinsel ilişkiye girdi

İrlanda Ryanair hava yollarına ait uçakta bulunan iki yolcu, cinsel ilişkiye girdi. Uçakta bulunan başka bir yolcu, o anları cep telefonu ile kayda alıp... 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T16:35+0300

2021-09-16T16:35+0300

2021-09-16T16:47+0300

yaşam

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Sosyal medyada paylaşılana görüntülerde, Ryanair firmasına ait uçakta iki yolcunun cinsel münasebette bulunduğu görülüyor.İki yolcu arasında yaşananlar, yan koltukta oturan yolcu tarafından kayda alınıp sosyal medyada paylaşıldı.Videoyu paylaşan kişinin yazdığı notta, "Bir sonraki uçuş rezervasyonumu yaparken bunu hesaba katacağım" ifadeleri yer aldı.Söz konusu görüntülerin, havayolunun hangi seferinde çekildiği ise bilinmiyor.

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2021

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