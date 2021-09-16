https://tr.sputniknews.com/20210916/iki-yolcu-ucakta-cinsel-iliskiye-girdi-1048967879.html
İki yolcu, uçakta cinsel ilişkiye girdi
İki yolcu, uçakta cinsel ilişkiye girdi
İrlanda Ryanair hava yollarına ait uçakta bulunan iki yolcu, cinsel ilişkiye girdi. Uçakta bulunan başka bir yolcu, o anları cep telefonu ile kayda alıp... 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T16:35+0300
2021-09-16T16:35+0300
2021-09-16T16:47+0300
yaşam
uçak
yolcu
cinsel ilişki
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Sosyal medyada paylaşılana görüntülerde, Ryanair firmasına ait uçakta iki yolcunun cinsel münasebette bulunduğu görülüyor.İki yolcu arasında yaşananlar, yan koltukta oturan yolcu tarafından kayda alınıp sosyal medyada paylaşıldı.Videoyu paylaşan kişinin yazdığı notta, "Bir sonraki uçuş rezervasyonumu yaparken bunu hesaba katacağım" ifadeleri yer aldı.Söz konusu görüntülerin, havayolunun hangi seferinde çekildiği ise bilinmiyor.
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uçak, yolcu, cinsel ilişki, ryanair, video, seks, görüntü, seks kasedi, oral seks, seks skandalı
İki yolcu, uçakta cinsel ilişkiye girdi
16:35 16.09.2021 (güncellendi: 16:47 16.09.2021)
İrlanda Ryanair hava yollarına ait uçakta bulunan iki yolcu, cinsel ilişkiye girdi. Uçakta bulunan başka bir yolcu, o anları cep telefonu ile kayda alıp Twitter'da paylaştı.
Sosyal medyada paylaşılana görüntülerde, Ryanair firmasına ait uçakta iki yolcunun cinsel münasebette bulunduğu görülüyor.
İki yolcu arasında yaşananlar, yan koltukta oturan yolcu tarafından kayda alınıp sosyal medyada paylaşıldı.
Videoyu paylaşan kişinin yazdığı notta, "Bir sonraki uçuş rezervasyonumu yaparken bunu hesaba katacağım" ifadeleri yer aldı.
Söz konusu görüntülerin, havayolunun hangi seferinde çekildiği ise bilinmiyor.