https://tr.sputniknews.com/20210916/imamoglundan-ogrenci-yurtlari-hamlesi-genclerin-feryadini-duyuyoruz-1048968395.html

İmamoğlu'ndan öğrenci yurtları hamlesi: Gençlerin feryadını duyuyoruz

İmamoğlu'ndan öğrenci yurtları hamlesi: Gençlerin feryadını duyuyoruz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki yurtlarda yatak sayısının birkaç ay içerisinde 1000'e yükseleceğini söyledi. "Ancak bunun ne kadar yetersiz... 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T16:55+0300

2021-09-16T16:55+0300

2021-09-16T16:55+0300

türkiye

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

öğrenci yurdu

ekrem imamoğlu

genç

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1048968370_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_70b8039dbbde6cfa1b13f6a815d9ba81.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yenilenen Kasımpaşa Bedrettin Mahallesi’ndeki yüzme havuzunu yeniden hizmete açtı. Spor kadar çocukların ve gençlerin eğitiminin de önemli olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, yine Beyoğlu ilçesine bağlı Örnektepe mahallesinde açtıkları öğrenci yurduyla ilgili görüşlerine yer verdi. “Örnektepe'de hizmete giren bu öğrenci yurduyla ilgili, ne yazık ki biraz meşakkatli bir süreç de yaşadık” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:“Farklı kararlar alındı vesaire. En sonunda bir sulh ile buranın Büyükşehir Belediyesi tarafından bir öğrenci yurdu şeklinde açılmasını başardık. 600’ün üzerindeki yatak kapasitesiyle hizmete giren yurtlarımızdaki yatak sayısı, birkaç ay içerisinde 1000’e çıkacak. Ancak bunun ne kadar yetersiz kaldığını, gençlerin feryadından, ailelerin çaresizliğinden duyuyoruz. Burada hem Genel Sekreterimiz hem ilgili Genel Sekreter Yardımcımız bizimle.Şunu ifade edeyim: Bizim çok hızlı, binlerce yatağa sahip yurtları, İstanbul'da okuyan gençlerimizi hazır etmemiz lazım. Ne yazık ki ve ne acıdır ki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi bir kurumun, İstanbul'da tek bir yatağının yurt olarak olmaması hazindir. Farklı ve kurum ve kuruluşlara, nasıl eğitim verdiğini, nasıl ev sahipliği yapıldığını denetlemeden bu süreçlerin yönetilmesinin, memleketimize olan bedelini çok yakın zamanda hep birlikte yaşadık. O bakımdan bu bir seferberlik.”'Nasıl bu kadar yetersiz kaldı şehir?'İBB’nin prestijli bir kurum olduğunu vurgulayan İmamoğlu, katkı sunacak kurum, kuruluş ve kişiler aracılığıyla, Türkiye'nin temel değerlerine sahip, çağdaş, evrensel duyguları hissettiren öğrenciler için yeni yurtlar açma hedefinde olduklarını söyledi.“2022’nin Eylül ayında 5000 yatağa ulaşmamız lazım” diyen İmamoğlu, şöyle konuştu:“Bu feryadı ben bir hafta, on gündür inanılmaz şekilde duyuyorum. Çok acı bir durum bu. Bunda nasıl bu kadar yetersiz kaldı şehir, nasıl çaresiz kalındı? Ne yazık ki üzüntü verici. Bu bağlamda bugün bunu duyurmak ve bu hedefi koymak istiyorum. Bu anlamda bunu kamuoyuna da duyuruyorum. Kamuoyunda bizimle işbirliği yapmak isteyen iş insanları olabilir, mekanını açmak isteyen vatandaşlarımız olabilir ya da bulduğumuz yerlere katkı sunmak isteyen kurum ve kuruluş olabilir. Benimle, kurumumuzun ilgili yöneticileriyle, Genel Sekreterimizle bağ kurmak kaydıyla, hep birlikte koyduğumuz hedefin bile üstüne çıkabiliriz. Biz, o gençleri geleceğe hazırlayacağız. O geleceğe hazırlanan gençler de çok yakın zamanda aldığı eğitimle, bu ülkenin yönetimine geçerek, her birimizi çok mutlu edecekler. Bundan hiç şüphe duymuyorum. Umuyorum ki; ülkemizin her genci mutlu, huzurlu ve umutlu en üst seviyede geleceğe hazırlansın. Bu anlamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi de ülkemize en lokomotif süreçleri yaratan, yürüten ve yetiştiren kurum olmak mecburiyetindedir. Bu bağlamda sorumluluğumuzu biliyoruz."

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), öğrenci yurdu, ekrem imamoğlu, genç