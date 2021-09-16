https://tr.sputniknews.com/20210916/ineklere-carpip-devrilen-kamyonet-alev-aldi-1048959614.html
İneklere çarpıp, devrilen kamyonet alev aldı
İneklere çarpıp, devrilen kamyonet alev aldı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün aniden yola çıkan ineklere çarpması sonucu şarampole devrilen kamyonet, alev alev yandı. 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T13:20+0300
2021-09-16T13:20+0300
2021-09-16T13:19+0300
yaşam
türkiye
şanlıurfa
trafik kazası
inek
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün aniden yola çıkan ineklere çarpması sonucu şarampole devrilen kamyonet, alev alev yandı.Kaza, gece Karacadağ Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Cevher Sımaklı, yönetimindeki kamyonetle ilerlerken, aniden yola çıkan ineklere çarptı.Kazada 2 inek öldü, kontrolden çıkan kamyonet ise şarampole devrildi. Cevher Sımaklı'nın dışarı çıkmasının ardından kamyonet, bir anda alev aldı. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, kamyonette hasara yol açtı.
https://tr.sputniknews.com/20210828/isvicrede-yaralanan-inekler-helikopterle-tasindi-1048410169.html
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türkiye, şanlıurfa, trafik kazası, inek
İneklere çarpıp, devrilen kamyonet alev aldı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün aniden yola çıkan ineklere çarpması sonucu şarampole devrilen kamyonet, alev alev yandı.
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün aniden yola çıkan ineklere çarpması sonucu şarampole devrilen kamyonet, alev alev yandı.
Kaza, gece Karacadağ Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Cevher Sımaklı, yönetimindeki kamyonetle ilerlerken, aniden yola çıkan ineklere çarptı.
Kazada 2 inek öldü, kontrolden çıkan kamyonet ise şarampole devrildi. Cevher Sımaklı'nın dışarı çıkmasının ardından kamyonet, bir anda alev aldı. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, kamyonette hasara yol açtı.