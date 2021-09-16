https://tr.sputniknews.com/20210916/ingilterede-12-15-yas-arasindaki-cocuklara-ebeveyn-izni-olmadan-asi-yapilabilecek-1048954315.html

İngiltere'de 12-15 yaş arasındaki çocuklara ebeveyn izni olmadan aşı yapılabilecek

İngiltere'de 12-15 yaş arasındaki çocuklara ebeveyn izni olmadan aşı yapılabilecek

İngiliz hükümeti, 'kabul ettikleri sürece' sağlık çalışanlarının 12-15 yaş arası çocuklara ebeveynlerinin izni olmadan aşı yapılabileceğini söyledi. 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T10:56+0300

2021-09-16T10:56+0300

2021-09-16T11:00+0300

dünya

aşılama

koronavirüs

kovid-19

koronavirüs aşısı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1c/1045081769_0:187:1800:1200_1920x0_80_0_0_18abef7d230ca39c288f94d12299b5f6.jpg

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, bugün yayınladığı yeni yönergede 12 ila 15 yaş arasındaki çocuklar için 'Okul Çağı Bağışıklama Hizmeti' (SAIS) çalışmalarını anlattı. Buna göre, okullarda aşılama yapan SAIS ekibi, bundan böyle 12-15 yaş arası okul çocuklarına kabul ettikleri takdirde ebeveynlerinin izni olmadan aşı yapabilecek.Hafta başında da, 12-15 yaş grubu için aşılanma sürecinin onaylandığı açıklanmıştı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

aşılama, koronavirüs, kovid-19, koronavirüs aşısı