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https://tr.sputniknews.com/20210916/ingilterede-12-15-yas-arasindaki-cocuklara-ebeveyn-izni-olmadan-asi-yapilabilecek-1048954315.html
İngiltere'de 12-15 yaş arasındaki çocuklara ebeveyn izni olmadan aşı yapılabilecek
İngiltere'de 12-15 yaş arasındaki çocuklara ebeveyn izni olmadan aşı yapılabilecek
İngiliz hükümeti, 'kabul ettikleri sürece' sağlık çalışanlarının 12-15 yaş arası çocuklara ebeveynlerinin izni olmadan aşı yapılabileceğini söyledi. 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T10:56+0300
2021-09-16T10:56+0300
2021-09-16T11:00+0300
dünya
aşılama
koronavirüs
kovid-19
koronavirüs aşısı
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İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, bugün yayınladığı yeni yönergede 12 ila 15 yaş arasındaki çocuklar için 'Okul Çağı Bağışıklama Hizmeti' (SAIS) çalışmalarını anlattı. Buna göre, okullarda aşılama yapan SAIS ekibi, bundan böyle 12-15 yaş arası okul çocuklarına kabul ettikleri takdirde ebeveynlerinin izni olmadan aşı yapabilecek.Hafta başında da, 12-15 yaş grubu için aşılanma sürecinin onaylandığı açıklanmıştı.
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aşılama, koronavirüs, kovid-19, koronavirüs aşısı
İngiltere'de 12-15 yaş arasındaki çocuklara ebeveyn izni olmadan aşı yapılabilecek 10:56 16.09.2021 (güncellendi: 11:00 16.09.2021)
İngiliz hükümeti, 'kabul ettikleri sürece' sağlık çalışanlarının 12-15 yaş arası çocuklara ebeveynlerinin izni olmadan aşı yapılabileceğini söyledi.
İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, bugün yayınladığı yeni yönergede 12 ila 15 yaş arasındaki çocuklar için 'Okul Çağı Bağışıklama Hizmeti' (SAIS) çalışmalarını anlattı.
Buna göre, okullarda aşılama yapan SAIS ekibi, bundan böyle 12-15 yaş arası okul çocuklarına kabul ettikleri takdirde ebeveynlerinin izni olmadan aşı yapabilecek.
Hafta başında da, 12-15 yaş grubu için
aşılanma sürecinin onaylandığı açıklanmıştı.