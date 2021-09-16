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İş Bankası Müzesi, yeni sergisi için mirasçılardan İstiklal Madalyalarını istedi
İş Bankası Müzesi, yeni sergisi için mirasçılardan İstiklal Madalyalarını istedi
Türkiye İş Bankası Müzesi yeni sergisi için İstiklal Madalyası mirasçılarına, madalyaların sergiye ödünç verilmesi için çağrıda bulundu. 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T16:33+0300
2021-09-16T16:42+0300
yaşam
müze
türkiye iş bankası
sergi
madalya
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İstanbul Eminönü'nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi 28 Ekim 2021 tarihinde açacağı 'Bir Asrın Ardından / Cepheler, İnsanlar ve Büyük Zafer' başlıklı yeni sergisi için İstiklal Madalyası mirasçılarına, madalyaların sergiye ödünç verilmesi için çağrıda bulundu. Müze'den yapılan açıklamada “Yeni sergimiz için ödünç vereceğimiz İstiklal Madalyaları ya da madalyalı fotoğraflarıyla aile büyüklerinizi birlikte analım” ifadesine yer verildi.Atatürk'ün Samsun'a çıkışının yüzüncü yılında açılan ve büyük ilgi gören İstiklal Sergisi'ni İzmir'e uğurlayan Türkiye İş Bankası Müzesi, yeni sergisini İzzeddin Çalışlar küratörlüğünde, Prof. Dr. Mesut Uyar ve Dr. Selim Erdoğan danışmanlığında, Cem Kozar ve Işıl Ünal Kozar'ın tasarımıyla hayata geçiriyor.Anımsanacağı gibi İstiklal Sergisi sırasında, 29 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet'in ilan edildiği ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk Cumhurbaşkanı seçildiği oturumu yöneten Meclis Başkanvekili merhum Abdullah İsmet Eker'in kızı Mucizat Eker Divringi babasının, Çanakkale Savaşı, Sakarya Meydan Muharebesi ile Kurtuluş Savaşı ve 2. Dünya Savaşı'nda farklı cephelerde mücadele eden; Bankamızda 20 yılı aşkın süre görev yapan merhum Osman Nuri Oral'ın torunu, emekli mensuplarımızdan Rengin Karan dedesinin İstiklal madalyalarını Türkiye İş Bankası Müzesi'ne bağışlamışlardı. Bu bağışların pekiştirdiği ilhamla yeni serginin ana bölümlerinden biri Milli Mücadele'nin kahramanlarını anmak için ayrıldı.Verilen bilgiye göre müzenin çağrısıyla sergide ödünç verecekleri aile büyüklerine ait hatıralarla yer almak isteyenler info@isbankmuze.com.tr adresinden başvuruda bulunabilirler.
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müze, türkiye iş bankası, sergi, madalya

İş Bankası Müzesi, yeni sergisi için mirasçılardan İstiklal Madalyalarını istedi

16:33 16.09.2021 (güncellendi: 16:42 16.09.2021)
© İHATürkiye İş Bankası Müzesi, İstiklal Madalyası mirasçıları
Türkiye İş Bankası Müzesi, İstiklal Madalyası mirasçıları - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© İHA
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Türkiye İş Bankası Müzesi yeni sergisi için İstiklal Madalyası mirasçılarına, madalyaların sergiye ödünç verilmesi için çağrıda bulundu.
İstanbul Eminönü'nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi 28 Ekim 2021 tarihinde açacağı 'Bir Asrın Ardından / Cepheler, İnsanlar ve Büyük Zafer' başlıklı yeni sergisi için İstiklal Madalyası mirasçılarına, madalyaların sergiye ödünç verilmesi için çağrıda bulundu.
Müze'den yapılan açıklamada “Yeni sergimiz için ödünç vereceğimiz İstiklal Madalyaları ya da madalyalı fotoğraflarıyla aile büyüklerinizi birlikte analım” ifadesine yer verildi.
Atatürk'ün Samsun'a çıkışının yüzüncü yılında açılan ve büyük ilgi gören İstiklal Sergisi'ni İzmir'e uğurlayan Türkiye İş Bankası Müzesi, yeni sergisini İzzeddin Çalışlar küratörlüğünde, Prof. Dr. Mesut Uyar ve Dr. Selim Erdoğan danışmanlığında, Cem Kozar ve Işıl Ünal Kozar'ın tasarımıyla hayata geçiriyor.
Anımsanacağı gibi İstiklal Sergisi sırasında, 29 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet'in ilan edildiği ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk Cumhurbaşkanı seçildiği oturumu yöneten Meclis Başkanvekili merhum Abdullah İsmet Eker'in kızı Mucizat Eker Divringi babasının, Çanakkale Savaşı, Sakarya Meydan Muharebesi ile Kurtuluş Savaşı ve 2. Dünya Savaşı'nda farklı cephelerde mücadele eden; Bankamızda 20 yılı aşkın süre görev yapan merhum Osman Nuri Oral'ın torunu, emekli mensuplarımızdan Rengin Karan dedesinin İstiklal madalyalarını Türkiye İş Bankası Müzesi'ne bağışlamışlardı. Bu bağışların pekiştirdiği ilhamla yeni serginin ana bölümlerinden biri Milli Mücadele'nin kahramanlarını anmak için ayrıldı.
Verilen bilgiye göre müzenin çağrısıyla sergide ödünç verecekleri aile büyüklerine ait hatıralarla yer almak isteyenler info@isbankmuze.com.tr adresinden başvuruda bulunabilirler.
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