İsrail Savunma Bakanı Gantz: İran çok yakında nükleer bomba üretebilir

Foreign Policy’nin haberine göre, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, “İran, uranyum zenginleştirme hızını öyle bir artırdı ki, önümüzdeki 2-3 ay içinde nükleer teknoloji üretimi için gereken tüm malzeme ve imkanlarına sahip olabilecek” ifadesini kullandı.İran’ın bu eşiği geçmesi durumunda bölgede nükleer silahlanma yarışının başlayacağını savunan İsrailli bakan, ABD’nin askerlerini Afganistan’dan çekmesinin Tahran ve müttefiklerine daha cesur hareket etme fırsatını verebileceğini belirtti. Gantz, İran’ın, cesaret ve kararlılığın “Batı'yı teslim olmaya” zorlayacağı sonucuna varmasına izin vermeme çağrısında bulundu.
İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İran’ın birkaç aya nükleer silaha sahip olabileceğini belirtti.
Foreign Policy’nin haberine göre, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, “İran, uranyum zenginleştirme hızını öyle bir artırdı ki, önümüzdeki 2-3 ay içinde nükleer teknoloji üretimi için gereken tüm malzeme ve imkanlarına sahip olabilecek” ifadesini kullandı.
İran’ın bu eşiği geçmesi durumunda bölgede nükleer silahlanma yarışının başlayacağını savunan İsrailli bakan, ABD’nin askerlerini Afganistan’dan çekmesinin Tahran ve müttefiklerine daha cesur hareket etme fırsatını verebileceğini belirtti. Gantz, İran’ın, cesaret ve kararlılığın “Batı'yı teslim olmaya” zorlayacağı sonucuna varmasına izin vermeme çağrısında bulundu.