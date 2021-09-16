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https://tr.sputniknews.com/20210916/israil-savunma-bakani-gantz-iran-cok-yakinda-nukleer-bomba-uretebilir-1048948116.html
İsrail Savunma Bakanı Gantz: İran çok yakında nükleer bomba üretebilir
İsrail Savunma Bakanı Gantz: İran çok yakında nükleer bomba üretebilir
İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İran’ın birkaç aya nükleer silaha sahip olabileceğini belirtti. 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T03:25+0300
2021-09-16T03:25+0300
dünya
israil
iran
nükleer bomba
benny gantz
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Foreign Policy’nin haberine göre, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, “İran, uranyum zenginleştirme hızını öyle bir artırdı ki, önümüzdeki 2-3 ay içinde nükleer teknoloji üretimi için gereken tüm malzeme ve imkanlarına sahip olabilecek” ifadesini kullandı.İran’ın bu eşiği geçmesi durumunda bölgede nükleer silahlanma yarışının başlayacağını savunan İsrailli bakan, ABD’nin askerlerini Afganistan’dan çekmesinin Tahran ve müttefiklerine daha cesur hareket etme fırsatını verebileceğini belirtti. Gantz, İran’ın, cesaret ve kararlılığın “Batı'yı teslim olmaya” zorlayacağı sonucuna varmasına izin vermeme çağrısında bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20210825/israil-basbakani-bennett-iran-ile-nukleer-anlasmaya-geri-donus-girisimlerine-karsi-cikacagiz-1048333122.html
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israil, iran, nükleer bomba, benny gantz

İsrail Savunma Bakanı Gantz: İran çok yakında nükleer bomba üretebilir

03:25 16.09.2021
© REUTERS / Corinna KernBenny Gantz
Benny Gantz - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© REUTERS / Corinna Kern
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İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İran’ın birkaç aya nükleer silaha sahip olabileceğini belirtti.
Foreign Policy’nin haberine göre, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, “İran, uranyum zenginleştirme hızını öyle bir artırdı ki, önümüzdeki 2-3 ay içinde nükleer teknoloji üretimi için gereken tüm malzeme ve imkanlarına sahip olabilecek” ifadesini kullandı.

İran’ın bu eşiği geçmesi durumunda bölgede nükleer silahlanma yarışının başlayacağını savunan İsrailli bakan, ABD’nin askerlerini Afganistan’dan çekmesinin Tahran ve müttefiklerine daha cesur hareket etme fırsatını verebileceğini belirtti. Gantz, İran’ın, cesaret ve kararlılığın “Batı'yı teslim olmaya” zorlayacağı sonucuna varmasına izin vermeme çağrısında bulundu.
İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennett - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
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