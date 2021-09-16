https://tr.sputniknews.com/20210916/israil-savunma-bakani-gantz-iran-cok-yakinda-nukleer-bomba-uretebilir-1048948116.html

İsrail Savunma Bakanı Gantz: İran çok yakında nükleer bomba üretebilir

İsrail Savunma Bakanı Gantz: İran çok yakında nükleer bomba üretebilir

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İran’ın birkaç aya nükleer silaha sahip olabileceğini belirtti. 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T03:25+0300

2021-09-16T03:25+0300

2021-09-16T03:25+0300

dünya

israil

iran

nükleer bomba

benny gantz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1c/1043913948_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_950ee290f8b8c3871ab7d7aa47374ba9.jpg

Foreign Policy’nin haberine göre, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, “İran, uranyum zenginleştirme hızını öyle bir artırdı ki, önümüzdeki 2-3 ay içinde nükleer teknoloji üretimi için gereken tüm malzeme ve imkanlarına sahip olabilecek” ifadesini kullandı.İran’ın bu eşiği geçmesi durumunda bölgede nükleer silahlanma yarışının başlayacağını savunan İsrailli bakan, ABD’nin askerlerini Afganistan’dan çekmesinin Tahran ve müttefiklerine daha cesur hareket etme fırsatını verebileceğini belirtti. Gantz, İran’ın, cesaret ve kararlılığın “Batı'yı teslim olmaya” zorlayacağı sonucuna varmasına izin vermeme çağrısında bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20210825/israil-basbakani-bennett-iran-ile-nukleer-anlasmaya-geri-donus-girisimlerine-karsi-cikacagiz-1048333122.html

israil

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

israil, iran, nükleer bomba, benny gantz