https://tr.sputniknews.com/20210916/istanbulda-bir-yatak-ve-bir-dolaptan-olusan-havalandirmasi-olmayan-oda-fiyati-900-tl-1048961077.html

İstanbul'da bir yatak ve bir dolaptan oluşan, havalandırması olmayan oda fiyatı 900 TL

İstanbul'da bir yatak ve bir dolaptan oluşan, havalandırması olmayan oda fiyatı 900 TL

İstanbul'da üniversitelere yakın kiralık daire bulmak zorlaştı. Hem fiyat yönünden hem de konfor yönünden öğrencileri zorlayan evlerin aylık kiraları 900... 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T13:56+0300

2021-09-16T13:56+0300

2021-09-16T13:56+0300

ekonomi

istanbul

öğrenci

ekonomi

kiralık

emlakçı

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Milliyet gazetesinden Ozan Ömer Kadüker'in haberine göre İstanbul'da üniversite kazanmış bir kişinin, okula yakın bir ev ya da yurt bulması bir hayli zor. Pandemi boyunca uzaktan eğitim döneminde ev ve yurtları boşaltan öğrenciler, döndüklerinde bir sene önce ödedikleri fiyatlara barınacak yer bulamadı. Öğrencilerin ev bulma süreçlerini deneyimlemek için İstanbul’da 'üniversite kazanmış bir öğrenci gibi' kendisini tanıtarak 3 gün boyunca kalacak yer arayan Kadüker, ortalama bir bütçeye göre kalacak yer bulamadı.Güneş görmeyen evlerBütçesini öncelikle 1000 TL olarak belirleyerek, en başta emlakçılar ile yurtların sitelerini inceleyen Kadüker, ulaşımın kolaylığı ve birçok üniversiteye yakın olması nedeniyle Şişli ve Kağıthane Bölgesi’nde arayışa başladı.Ancak 1000 TL’ye merkezi hiçbir yerde ev bulamayan ve bütçesini 1500 TL’ye yükselterek emlakçılara giden Kadüker, telefon numarasını emlakçılara bırakmasına rağmen 3 gün boyunca geri dönüş alamadı.Bir kez daha belirlediği bütçenin üzerine çıkan muhabir, bu kez ev buldu ancak şartlara uygun evler '1+0, 1+1 gibi çok küçük daireler' oldu.Apartmanların giriş katlarının altında yer alan ve 'kot-2, kot-3' diye tabir edilen daireler ise güneş alamamasına rağmen fiyat olarak çok da düşük değil. Emlakçılar, Şişli ve Kağıthane'de ev fiyatlarının 2500 TL civarında olduğunu belirtiyor.Yıllık 50 bin TL’ye yurt varKiralık dairelerde aradığını bulamayan Kadüker yurt fiyatlarının ise aylık 2000-2500 TL civarında olduğunu dile getirdi.İstanbul'da 3 öğün yemek, servis, spor salonu ve çamaşır hizmetleri gibi otel konforunda yurtlar da mevcut ve onların fiyatı yıllık 50 bin TL'ye ulaşıyor.'Penceresi bile yok'İstanbul'da kalacak yer olarak son seçenek ise ‘Apart, Pansiyon, Öğrenci veya Bekar Evi’.Pansiyon tarzı yerlerde de yer bulmak bir hayli zorken, Çağlayan’da bulunan pansiyonun tek kişilik odasında pencere ve havalandırma olmamasına rağmen fiyat 850 TL.Pansiyonda eğer pencere ve televizyon talep edilirse fiyat 1150 TL'ye çıkıyor. 12 kişilik odalarda ise yer yok ve banyo ve tuvaletler hem ortak kullanım hem de sıvaları dökük ve hijyenik değil.'Mezar gibi oda 900 TL'Çağlayan’daki bir başka apartta ise tek kişilik odada sadece bir yatak ve dolap bulunmasına rağmen fiyat 900 TL. Havalandırması var denilen oda çok küçük bir pencereye sahip ve yan binanın duvarına sadece 10 santim uzaklıkta. Bu apartlarda ücretli bir şekilde çamaşır, ütü, ortak mutfak gibi imkânlar da bulunuyor. 'Diğer şehirler de pahalı'Türkiye genelinde hem yurt fiyatları hem de kiralar arttı. Son bir yılda öğrencilerin yoğun yaşadığı illerde kiralarda yüzde 20 ile 50 arasında artışlar yaşanırken yurt fiyatları ise en az yüzde 20 zamlandı. Ankara’da ve İzmir’de özel yurt ücretleri 18.000 TL’den 35.000 TL’ye; Eskişehir’de 17.000 TL’den 30.000 TL’ye, Çanakkale’de 16.000 TL’den 25.000 TL’ye; Antalya’da ise 18.000 TL’den 35.000 TL’ye kadar değişiyor. Kiralık ev fiyatları ise öğrencilerin yoğun yaşadığı bölgelerde İstanbul’da 1.500 TL’den 5.000 TL’ye, Ankara’da 1.500 TL’den 2.500 TL’ye, İzmir’de 1.200 TL’den 2.500 TL’ye; Eskişehir’de 850 TL’den 1.200 TL’ye; Çanakkale’de 700 TL’den 1.300 TL’ye; Antalya’da 1.200 TL’den 2.000 TL’ye çıkıyor.İlana bile çıkmıyorlarEmlakçılar son dönemde kiralık daire piyasasının çok hareketli olduğunu belirterek bunun en önemli nedenlerini ise pandemi nedeniyle duran inşaatlar, öğrencilerin boşalttığı evlere yabancıların yerleşmesi olarak açıklıyorlar. Kiralık daire talep edenlerin numaralarını sıraya koyup, aynı gün içinde evi veriyorlar. Bazı kiracılar evi bile görmeden emlakçıların hesabına peşinat yatırıyor. Konuyla ilgili görüştüğüm emlakçılar şunları söyledi:

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istanbul, öğrenci, ekonomi, kiralık, emlakçı