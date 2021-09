İstanbul'da bir yatak ve bir dolaptan oluşan, havalandırması olmayan oda fiyatı 900 TL

"Yunus Aydın: 2013’ten beri Mecidiyeköy’de emlakçıyım böyle bir durum görmedim. Öğrenciler geçen yıl çıkınca yabancı müşterilerle doldurduk evleri. Bu yıl öğrenciler geri geldi ama şimdi ev bulamıyorlar. Bulanlar da iki kat para vermek zorunda. İsmail Taşpınar: İki yıldır yeni yapı yapılmıyor. Yeni evler yapıldıkça rayına oturur ama yine de o kadar düşmez. Kiralar şu an pahalı olduğu için öğrenciler apart tarzı yerler kiralayıp idareten kalıyorlar. Memduh Alkoyun: Yabancılar kalabalık kalmayı kabul ettikleri için 1000 TL’lik yere 2000 TL verebiliyorlar. İzzetepaşa’da 1000 TL’lik ev 2000 TL oldu. Geçen haftadan beri gelen her daire gitti. Hiç ilana bile çıkmıyoruz, vitrinlerimiz boş. Coşkun Kaleli: Yabancıların yoğun talebinden dolayı yerlilere cevap veremiyoruz. Mal sahiplerinin de işine geliyor. Öğrenciler boşta kaldı, emlak piyasası fırladı. 2000 TL’lik daireler 4000 TL oldu. Eşyalılar 5000 TL’ye kadar çıktı."