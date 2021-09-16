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İstanbul'da sahte Kovid-19 raporu hazırlayan suç örgütüne operasyon
İstanbul'da sahte Kovid-19 raporu hazırlayan suç örgütüne operasyon
İstanbul'da sahte Kovid-19 raporu düzenledikleri iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest... 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T14:57+0300
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türkiye
istanbul
operasyon
rapor
koronavirüs
kovid-19
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İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Şubat'ta yapılan operasyonda, kent genelinde stantlar açarak para karşılığı yurt dışı bağlantılı sahte Kovid-19 raporu hazırladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 12 kişiden 5'inin tutuklandığı soruşturma kapsamında çalışmalarına devam etti.Polis ekipleri, bazı suç örgütü üyelerinin, mevcut yöntemle haksız kazanç elde etmeyi sürdürdüklerini tespit etti.Şüphelilere yönelik Esenler'de bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1'i yabancı uyruklu 3 kişiyi yakaladı.Adreste yapılan aramalarda, çok sayıda sahte test raporu ile test kiti ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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istanbul, operasyon, rapor, koronavirüs, kovid-19

İstanbul'da sahte Kovid-19 raporu hazırlayan suç örgütüne operasyon

14:57 16.09.2021 (güncellendi: 15:00 16.09.2021)
© İHA / SADIK KAHRAMANİstanbul'da Covid-19 salgınıyla ilgili sahte negatif test sonucu belgesi satan şebekeye yönelik ilki Şubat ayında düzenlenen operasyonun önceki gün gerçekleştirilen ikinci dalgasında 3 şüpheli daha yakalandı.
İstanbul'da Covid-19 salgınıyla ilgili sahte negatif test sonucu belgesi satan şebekeye yönelik ilki Şubat ayında düzenlenen operasyonun önceki gün gerçekleştirilen ikinci dalgasında 3 şüpheli daha yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© İHA / SADIK KAHRAMAN
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İstanbul'da sahte Kovid-19 raporu düzenledikleri iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Şubat'ta yapılan operasyonda, kent genelinde stantlar açarak para karşılığı yurt dışı bağlantılı sahte Kovid-19 raporu hazırladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 12 kişiden 5'inin tutuklandığı soruşturma kapsamında çalışmalarına devam etti.
Polis ekipleri, bazı suç örgütü üyelerinin, mevcut yöntemle haksız kazanç elde etmeyi sürdürdüklerini tespit etti.
Şüphelilere yönelik Esenler'de bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1'i yabancı uyruklu 3 kişiyi yakaladı.
Adreste yapılan aramalarda, çok sayıda sahte test raporu ile test kiti ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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