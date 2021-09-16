İsveç'te açık kimlikli eşcinsel rahip heteroseksüel çiftlere nikah töreni yapmayı reddetti

İsveç'te açık kimlikli gey rahip Lars Gårdfeldt, heteroseksüel çiftler için nikah töreni gerçekleştirmeyi reddettiğini açıkladı. Gårdfeldt, kararının gerekçesi olarak ise ülkedeki bazı rahiplerin eşcinsel çiftler için nikah töreni yapmayı geri çevirmesini gösterdi. İsveç radyosuna konuşan rahip, "O zaman reddetme hakkı, eşcinsel bir rahip olarak benim için de geçerli olmalı. Heteroseksüel çiftleri reddetme hakkım olmalı" dedi. 56 yaşındaki Gårfeldt, bu kararıyla 'evliliğe rıza gösteren iki yetişkinin törenini yapmayı reddetmenin saçmalığını göstermek' istediğini söyledi. Gårfeldt, Expressen gazetesine yaptığı açıklamada ise "Eşcinsellerin aşağı insanlar olduğu fikrini aşılayan yeni rahipler atamamalıyız" diye konuştu. Başpiskopos Antje Jackelén ise eşcinsel çiftleri evlendirme görevinin zorunluluk haline getirilemeyeceğini savunuyor. Jackelén, "Bu tutum imkansız çünkü İsveç Kilisesi'nin inancına aykırı. Bu, piskoposların sorumluluğundadır" dedi.
İsveç'te kiliselerde 2009'dan beri eşcinsel çiftler için nikah töreni düzenlenmesi yasal. Ancak rahiplerin töreni gerçekleştirmeme hakları da bulunuyor. Ülkedeki LGBTQ+ aktivistleri, bu seçimin rahiplere bırakılmasının kaldırılması için uzun süredir mücadele ediyor.
İsveç'te açık kimlikli gey rahip Lars Gårdfeldt, heteroseksüel çiftler için nikah töreni gerçekleştirmeyi reddettiğini açıkladı. Gårdfeldt, kararının gerekçesi olarak ise ülkedeki bazı rahiplerin eşcinsel çiftler için nikah töreni yapmayı geri çevirmesini gösterdi.
İsveç radyosuna konuşan rahip, "O zaman reddetme hakkı, eşcinsel bir rahip olarak benim için de geçerli olmalı. Heteroseksüel çiftleri reddetme hakkım olmalı" dedi.
56 yaşındaki Gårfeldt, bu kararıyla 'evliliğe rıza gösteren iki yetişkinin törenini yapmayı reddetmenin saçmalığını göstermek' istediğini söyledi.
Gårfeldt, Expressen gazetesine yaptığı açıklamada ise "Eşcinsellerin aşağı insanlar olduğu fikrini aşılayan yeni rahipler atamamalıyız" diye konuştu.
Başpiskopos Antje Jackelén ise eşcinsel çiftleri evlendirme görevinin zorunluluk haline getirilemeyeceğini savunuyor. Jackelén, "Bu tutum imkansız çünkü İsveç Kilisesi'nin inancına aykırı. Bu, piskoposların sorumluluğundadır" dedi.