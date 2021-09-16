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Japonya: Kuzey Kore'nin füze denemeleri, güvenliğimizi tehdit ediyor
Japonya: Kuzey Kore'nin füze denemeleri, güvenliğimizi tehdit ediyor
Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, Kuzey Kore'nin füze denemelerinin, 'hiçbir şekilde affedilemez' olduğunu, ülkesinin barış ve güvenliğini tehdit ettiğini... 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T05:18+0300
2021-09-16T05:18+0300
dünya
kuzey kore
japonya
füze denemesi
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Başbakan Suga, düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore'nin hafta sonu ve dün yaptığı füze denemelerini şiddetle kınadığını belirtti.Denemeleri "hiçbir şekilde affedilemez" bulduğunu kaydeden Suga, bunların Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin kararlarını ihlal ettiğini dile getirdi.Suga, "Kuzey Kore'nin füze denemeleri, Japonya'nın ve bölgenin barış ve güvenliğini tehdit etmektedir" ifadesini kullandı.Ulusal Güvenlik Konseyini (NSC) toplayacağını aktaran Suga, deniz ve hava trafiğinin güvenliği için ilgili devlet kurumlarına talimat verdiğini kaydetti.Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise "Kuzey Kore'nin son günlerdeki balistik ve diğer tip füze denemeleri, Japonya ve uluslararası toplum nazarında ciddi problem" değerlendirmesinde bulunuldu.Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, füzelerin "alışılmışın dışında bir şekilde havada yol aldığını" vurguladı. Kato, füzelerin seyri, düştüğü yer ve hasara ilişkin detay vermedi.Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, dün yerel saatle 12.30 sularında, Kuzey Kore'nin füze denemesi yaptığını ve füzelerin Kore Yarımadası'nın doğu kıyılarına fırlatıldığını açıklamıştı.Füze denemesinin, ABD ve Güney Koreli diplomatların, 14 Eylül'de Tokyo'da gerçekleştirdiği "Kuzey Kore" konulu zirve sonrası yapılması dikkati çekmişti.Öte yandan Yonhap ajansı, Kuzey Kore kaynaklarına dayandırdığı haberde, bu ülkenin hafta sonu 1500 kilometre menzilli "yeni tip füze" denediğini kaydetmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210915/tokyodaki-uclu-zirve-sonrasi-kuzey-koreden-yeni-fuze-denemesi-1048914869.html
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kuzey kore, japonya, füze denemesi

Japonya: Kuzey Kore'nin füze denemeleri, güvenliğimizi tehdit ediyor

05:18 16.09.2021
© REUTERS / KYODOJaponya Başbakanı Suga Yoşihide
Japonya Başbakanı Suga Yoşihide - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© REUTERS / KYODO
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Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, Kuzey Kore'nin füze denemelerinin, 'hiçbir şekilde affedilemez' olduğunu, ülkesinin barış ve güvenliğini tehdit ettiğini söyledi.
Başbakan Suga, düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore'nin hafta sonu ve dün yaptığı füze denemelerini şiddetle kınadığını belirtti.
Denemeleri "hiçbir şekilde affedilemez" bulduğunu kaydeden Suga, bunların Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin kararlarını ihlal ettiğini dile getirdi.
Suga, "Kuzey Kore'nin füze denemeleri, Japonya'nın ve bölgenin barış ve güvenliğini tehdit etmektedir" ifadesini kullandı.
Ulusal Güvenlik Konseyini (NSC) toplayacağını aktaran Suga, deniz ve hava trafiğinin güvenliği için ilgili devlet kurumlarına talimat verdiğini kaydetti.
Kuzey Kore resmi haber ajansı, 25 Mart 2021'deki yeni tip taktik güdümlü füze denemesinden görüntüler yayımladı. Analistlere göre bunlar Ekim 2020'de Pyongyang'daki askeri geçit töreninde sergilenen füzeler. Silahsızlanma Çalışmaları James Martin Merkezi'nden Jeffrey Lewis Eğer öyleyse, daha önce denenmiş KN-23 füzelerinin gerçekten büyük bir savaş başlığıyla geliştirilmiş varyantı gibi görünüyorlar dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
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Tokyo'daki üçlü zirve sonrası Kuzey Kore'den yeni füze denemesi
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Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise "Kuzey Kore'nin son günlerdeki balistik ve diğer tip füze denemeleri, Japonya ve uluslararası toplum nazarında ciddi problem" değerlendirmesinde bulunuldu.
Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, füzelerin "alışılmışın dışında bir şekilde havada yol aldığını" vurguladı. Kato, füzelerin seyri, düştüğü yer ve hasara ilişkin detay vermedi.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, dün yerel saatle 12.30 sularında, Kuzey Kore'nin füze denemesi yaptığını ve füzelerin Kore Yarımadası'nın doğu kıyılarına fırlatıldığını açıklamıştı.
Füze denemesinin, ABD ve Güney Koreli diplomatların, 14 Eylül'de Tokyo'da gerçekleştirdiği "Kuzey Kore" konulu zirve sonrası yapılması dikkati çekmişti.
Öte yandan Yonhap ajansı, Kuzey Kore kaynaklarına dayandırdığı haberde, bu ülkenin hafta sonu 1500 kilometre menzilli "yeni tip füze" denediğini kaydetmişti.
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