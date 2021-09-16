https://tr.sputniknews.com/20210916/japonyadaki-114-yillik-fabrika-samuray-ve-ninja-ayakkabilari-uretiyor-1048959961.html

Japonya'daki 114 yıllık fabrika, samuray ve ninja ayakkabıları üretiyor

Japonya'daki 114 yıllık fabrika, samuray ve ninja ayakkabıları üretiyor

Japonya'da 114 yıllık bir fabrika, samuraylar, ninjalar ve sumo güreşçileri başta olmak üzere birçok kültürel figürün giydiği ve yaklaşık 600 yıldır kullanılan... 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T13:25+0300

2021-09-16T13:25+0300

2021-09-16T13:25+0300

yaşam

japonya

ninja

ayakkabı

tarih

japon

samuray

samuray kılıcı

üretim

ninja kamplumbağalar

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Japonya'da 114 yıl önce kurulan bir fabrika, ülke kültüründe önemli yeri bulunan geleneksel ayakkabı 'tabi'yi üretmeyi günümüzde de devam ettiriyor.İkinci Dünya Savaşı süresince dahi üretimi durdurmayan ve talep fazlalığı nedeniyle eskiden işçilerin fabrikada yaşadığı Isami Corp. adlı şirket samuraylardan ninjalara, sumo güreşçilerinden birçok kültürel figürün yaklaşık 600 yıldır giydiği tabileri artık ağırlıklı olarak günlük kullanım ve festival gibi kültürel aktiviteler için satışa sunuyor. Çoğunluğunu yıllardır fabrikada çalışan deneyimli işçilerin oluşturduğu ekip, tabileri büyük oranda geleneksel yöntemlere bağlı kalarak üretirken, üretim, kalite kontrol ve paketleme gibi işlemler de teknolojik kolaylıklara rağmen el emeği ile gerçekleştiriliyor.'Tutkuyu katmak, kaliteli tabiyi üretmenin sırrı'Fabrikanın 114 yıldır üretim yaptığını kaydeden firma CEO'su Takahiro Tsuchiya, 600 yıllık bu kültürün günümüzde konforu nedeniyle tercih edildiğini ve varlığını koruduğunu belirtti. Japon kültürünün önemli sembolleri samuraylar, ninjalar, sumo güreçileri tarafından tercih edilen tabiyi dünyaya tanıtmak için üretimi sürdürdüklerini belirten Tsuchiya, "Tabiyi adeta ilmek ilmek dikkatle işlemek ve üretime tutkuyu katmak, kaliteli tabiyi üretmenin sırrı" şeklinde konuştu.En yaşlı çalışan 90 yaşında20 yıldır fabrikada çalışan tabi ustası Susumu Iwaki ise tabi üretimi için en önemli şeyin deneyim olduğunu söyleyerek, "Bir tabi ustası en az 10 yılda yetişiyor. En yaşlı çalışanımızın 90 yaşında olduğunu düşünürseniz, deneyimin ne kadar önemli olduğunu anlayabilirsiniz" ifadelerini kullandı. Bu kültürü yaşattıkları için ayrı bir sorumluluk hissettiğini belirten Iwaki, "Yıllar içinde öğrenilen bu yetenek ve metotları geleceğe aktarmak da bizim görevimiz" şeklinde konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20210915/japonyada-100-yas-ustu-nufus-86-bini-asti-1048912489.html

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japonya, ninja, ayakkabı, tarih, japon, samuray, samuray kılıcı, üretim, ninja kamplumbağalar