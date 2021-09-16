https://tr.sputniknews.com/20210916/kabilde-elektrik-santraline-roketli-saldiri-iddiasi-1048973129.html

'Kabil'de elektrik santraline roketli saldırı' iddiası

'Kabil'de elektrik santraline roketli saldırı' iddiası

Kabil'de bulunan elektrik santrali ve civarının roketlerle hedef alındığı, saldırıya ilişkin henüz ölü ve yaralı bilgisi verilmedi. 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T19:36+0300

2021-09-16T19:36+0300

2021-09-16T20:03+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

taliban

saldırı

kabil

roket

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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Aamaj haber ajansına göre, Kabil'deki Khair Khana mahallesine çok sayıda roket isabet etti.Haber ajansı, olayın Kabil'deki bir elektrik santralinin yakınında meydana geldiğini öne sürdü.Bölge sakinleri, füzelerin Chamtalah elektrik trafo merkezine çarpmış olabileceğini söylüyor.Saldırıya ilişkin ölü ve yaralı bilgisi ise verilmedi.

afganistan

kabil

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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2021

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afganistan, taliban, saldırı, kabil, roket, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı