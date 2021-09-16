https://tr.sputniknews.com/20210916/kabilde-elektrik-santraline-roketli-saldiri-iddiasi-1048973129.html
'Kabil'de elektrik santraline roketli saldırı' iddiası
'Kabil'de elektrik santraline roketli saldırı' iddiası
Kabil'de bulunan elektrik santrali ve civarının roketlerle hedef alındığı, saldırıya ilişkin henüz ölü ve yaralı bilgisi verilmedi. 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T19:36+0300
2021-09-16T19:36+0300
2021-09-16T20:03+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
saldırı
kabil
roket
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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Aamaj haber ajansına göre, Kabil'deki Khair Khana mahallesine çok sayıda roket isabet etti.Haber ajansı, olayın Kabil'deki bir elektrik santralinin yakınında meydana geldiğini öne sürdü.Bölge sakinleri, füzelerin Chamtalah elektrik trafo merkezine çarpmış olabileceğini söylüyor.Saldırıya ilişkin ölü ve yaralı bilgisi ise verilmedi.
afganistan
kabil
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
afganistan, taliban, saldırı, kabil, roket, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
'Kabil'de elektrik santraline roketli saldırı' iddiası
19:36 16.09.2021 (güncellendi: 20:03 16.09.2021)
Kabil'de bulunan elektrik santrali ve civarının roketlerle hedef alındığı, saldırıya ilişkin henüz ölü ve yaralı bilgisi verilmedi.
Aamaj haber ajansına göre, Kabil'deki Khair Khana mahallesine çok sayıda roket isabet etti.
Haber ajansı, olayın Kabil'deki bir elektrik santralinin yakınında meydana geldiğini öne sürdü.
Bölge sakinleri, füzelerin Chamtalah elektrik trafo merkezine çarpmış olabileceğini söylüyor.
Saldırıya ilişkin ölü ve yaralı bilgisi ise verilmedi.