https://tr.sputniknews.com/20210916/kapa-bildirim-yapildi-aydin-dogan-yeni-sirket-kuruyor-1048955130.html

KAP'a bildirim yapıldı: Aydın Doğan yeni şirket kuruyor

KAP'a bildirim yapıldı: Aydın Doğan yeni şirket kuruyor

Doğan Holding, sigorta şirketi kurmak için Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirimde bulundu. 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T11:30+0300

2021-09-16T11:30+0300

2021-09-16T11:33+0300

ekonomi

doğan holding

ekonomi

sigorta

şirket

yasal izin

faaliyet

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Doğan Holding, iştiraki Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile sigortacılık sektöründe faaliyet göstermek üzere Doğan Trend Sigorta A.Ş. unvanlı bir şirket kurulmasına karar verdi.Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre holdingin doğrudan bağlı ortaklığı Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin yönetim kurulunda sigortacılık alanında faaliyet göstermek üzere Doğan Trend Sigorta A.Ş.'nin 120 milyon TL sermaye ile kuruluşuna teşebbüs edilmesi kararı çıktı.Açıklamada Doğan Trend Sigorta'nın gerekli yasal izinlerin alınmasını takiben faaliyete geçeceği belirtildi.Şirketin sigortacılık faaliyetlerini, dijital bir e-ticaret platformu üzerinden, acenteleri ve iş ortaklıklarıyla birlikte yeni ekonomi trendlerine uygun bir şekilde gerçekleştirmesi hedefinde olduğu açıklandı.

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doğan holding, ekonomi, sigorta, şirket, yasal izin, faaliyet