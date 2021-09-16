https://tr.sputniknews.com/20210916/karamollaoglu-yanlislarindan-donerlerse-ak-parti-ile-ittifak-yapabilirim-1048954601.html
Karamollaoğlu: Yanlışlarından dönerlerse AK Parti ile ittifak yapabilirim
Karamollaoğlu: Yanlışlarından dönerlerse AK Parti ile ittifak yapabilirim
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, "Bugüne kadar bizim itiraz ettiğimiz bütün hukuksuzlukları ortadan kaldırır, yanlışlarından dönerlerse AK Parti ile... 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T11:04+0300
2021-09-16T11:04+0300
2021-09-16T11:04+0300
politika
ak parti
hdp
selahattin demirtaş
saadet partisi
temel karamollaoğlu
cumhur ittifakı
millet ittifakı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/09/1042812573_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_e1e1f8c9f9499a99deecc2639e17bcb6.jpg
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gündemde yer alan konulara ilişkin olarak Sözcü gazetesi yazarı Ruhat Mengi'ye açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, gelecek seçimde Millet İttifakı'nın içinde yer alıp almayacaklarına ilişkin soruya "Bunu zaman gösterecek. Bu konuya şimdiden girmiyorum ama Millet İttifakı'nın hangi prensiplerle hareket etmesi gerektiğini ve edeceğini görüyorum, seçime doğru biz de nerede yer alacağımızı deklare edeceğiz" yanıtını verdi.Karamollaoğlu'nun "Diyelim ki şartlar değişti, AKP sizi razı etti, birdenbire Cumhur İttifakı'na girme kararı almanız mümkün mü?" şeklindeki soruya yanıtı da şu oldu:"(Gülüyor) Beni cumhurbaşkanı adayı ilan ederlerse olabilir. Ben bu konuya girmem de derlerse ki 'Abi gel seni cumhurbaşkanı adayı yapalım', o zaman kavgasız dövüşsüz gireriz. Veya “Başkanlık sistemini değiştirelim” diyebilirler veya bugüne kadar bizim itiraz ettiğimiz bütün hukuksuzlukları ortadan kaldırır, yanlışlarından dönerlerse AK Parti ile ittifak yapabilirim. Dediğim gibi, bunlardan birisinin olması lazım."Karamollaoğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın “HDP’nin ciddiye alınması” konusundaki söylemini de “HDP'nin de toplumun geriye kalanını ciddiye alması lazım derim. Yani alınmadığı takdirde ne yapacaklar? Gidip AK Parti'yi mi destekleyecekler, desteklesinler o zaman. Siyasette tehdit olmaz” ifadesiyle değerlendirdi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/09/1042812573_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_8f2ec51d7d1b4f9be1be6cf44a680008.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ak parti, hdp, selahattin demirtaş, saadet partisi, temel karamollaoğlu, cumhur ittifakı, millet ittifakı
Karamollaoğlu: Yanlışlarından dönerlerse AK Parti ile ittifak yapabilirim
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, "Bugüne kadar bizim itiraz ettiğimiz bütün hukuksuzlukları ortadan kaldırır, yanlışlarından dönerlerse AK Parti ile ittifak yapabilirim" dedi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
, gündemde yer alan konulara ilişkin olarak Sözcü gazetesi yazarı Ruhat Mengi
'ye açıklamalarda bulundu
.
Karamollaoğlu, gelecek seçimde Millet İttifakı'nın içinde yer alıp almayacaklarına ilişkin soruya "Bunu zaman gösterecek. Bu konuya şimdiden girmiyorum ama Millet İttifakı'nın hangi prensiplerle hareket etmesi gerektiğini ve edeceğini görüyorum, seçime doğru biz de nerede yer alacağımızı deklare edeceğiz" yanıtını verdi.
Karamollaoğlu'nun "Diyelim ki şartlar değişti, AKP sizi razı etti, birdenbire Cumhur İttifakı'na girme kararı almanız mümkün mü?" şeklindeki soruya yanıtı da şu oldu:
"(Gülüyor) Beni cumhurbaşkanı adayı ilan ederlerse olabilir. Ben bu konuya girmem de derlerse ki 'Abi gel seni cumhurbaşkanı adayı yapalım', o zaman kavgasız dövüşsüz gireriz. Veya “Başkanlık sistemini değiştirelim” diyebilirler veya bugüne kadar bizim itiraz ettiğimiz bütün hukuksuzlukları ortadan kaldırır, yanlışlarından dönerlerse AK Parti ile ittifak yapabilirim. Dediğim gibi, bunlardan birisinin olması lazım."
Karamollaoğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın “HDP’nin ciddiye alınması” konusundaki söylemini de “HDP'nin de toplumun geriye kalanını ciddiye alması lazım derim. Yani alınmadığı takdirde ne yapacaklar? Gidip AK Parti'yi mi destekleyecekler, desteklesinler o zaman. Siyasette tehdit olmaz” ifadesiyle değerlendirdi.