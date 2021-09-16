Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20210916/karamollaoglu-yanlislarindan-donerlerse-ak-parti-ile-ittifak-yapabilirim-1048954601.html
Karamollaoğlu: Yanlışlarından dönerlerse AK Parti ile ittifak yapabilirim
Karamollaoğlu: Yanlışlarından dönerlerse AK Parti ile ittifak yapabilirim
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, "Bugüne kadar bizim itiraz ettiğimiz bütün hukuksuzlukları ortadan kaldırır, yanlışlarından dönerlerse AK Parti ile... 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T11:04+0300
2021-09-16T11:04+0300
politika
ak parti
hdp
selahattin demirtaş
saadet partisi
temel karamollaoğlu
cumhur ittifakı
millet ittifakı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/09/1042812573_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_e1e1f8c9f9499a99deecc2639e17bcb6.jpg
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gündemde yer alan konulara ilişkin olarak Sözcü gazetesi yazarı Ruhat Mengi'ye açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, gelecek seçimde Millet İttifakı'nın içinde yer alıp almayacaklarına ilişkin soruya "Bunu zaman gösterecek. Bu konuya şimdiden girmiyorum ama Millet İttifakı'nın hangi prensiplerle hareket etmesi gerektiğini ve edeceğini görüyorum, seçime doğru biz de nerede yer alacağımızı deklare edeceğiz" yanıtını verdi.Karamollaoğlu'nun "Diyelim ki şartlar değişti, AKP sizi razı etti, birdenbire Cumhur İttifakı'na girme kararı almanız mümkün mü?" şeklindeki soruya yanıtı da şu oldu:"(Gülüyor) Beni cumhurbaşkanı adayı ilan ederlerse olabilir. Ben bu konuya girmem de derlerse ki 'Abi gel seni cumhurbaşkanı adayı yapalım', o zaman kavgasız dövüşsüz gireriz. Veya “Başkanlık sistemini değiştirelim” diyebilirler veya bugüne kadar bizim itiraz ettiğimiz bütün hukuksuzlukları ortadan kaldırır, yanlışlarından dönerlerse AK Parti ile ittifak yapabilirim. Dediğim gibi, bunlardan birisinin olması lazım."Karamollaoğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın “HDP’nin ciddiye alınması” konusundaki söylemini de “HDP'nin de toplumun geriye kalanını ciddiye alması lazım derim. Yani alınmadığı takdirde ne yapacaklar? Gidip AK Parti'yi mi destekleyecekler, desteklesinler o zaman. Siyasette tehdit olmaz” ifadesiyle değerlendirdi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/09/1042812573_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_8f2ec51d7d1b4f9be1be6cf44a680008.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ak parti, hdp, selahattin demirtaş, saadet partisi, temel karamollaoğlu, cumhur ittifakı, millet ittifakı

Karamollaoğlu: Yanlışlarından dönerlerse AK Parti ile ittifak yapabilirim

11:04 16.09.2021
© AATemel Karamollaoğlu
Temel Karamollaoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© AA
Abone ol
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, "Bugüne kadar bizim itiraz ettiğimiz bütün hukuksuzlukları ortadan kaldırır, yanlışlarından dönerlerse AK Parti ile ittifak yapabilirim" dedi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gündemde yer alan konulara ilişkin olarak Sözcü gazetesi yazarı Ruhat Mengi'ye açıklamalarda bulundu.
Karamollaoğlu, gelecek seçimde Millet İttifakı'nın içinde yer alıp almayacaklarına ilişkin soruya "Bunu zaman gösterecek. Bu konuya şimdiden girmiyorum ama Millet İttifakı'nın hangi prensiplerle hareket etmesi gerektiğini ve edeceğini görüyorum, seçime doğru biz de nerede yer alacağımızı deklare edeceğiz" yanıtını verdi.
Karamollaoğlu'nun "Diyelim ki şartlar değişti, AKP sizi razı etti, birdenbire Cumhur İttifakı'na girme kararı almanız mümkün mü?" şeklindeki soruya yanıtı da şu oldu:
"(Gülüyor) Beni cumhurbaşkanı adayı ilan ederlerse olabilir. Ben bu konuya girmem de derlerse ki 'Abi gel seni cumhurbaşkanı adayı yapalım', o zaman kavgasız dövüşsüz gireriz. Veya “Başkanlık sistemini değiştirelim” diyebilirler veya bugüne kadar bizim itiraz ettiğimiz bütün hukuksuzlukları ortadan kaldırır, yanlışlarından dönerlerse AK Parti ile ittifak yapabilirim. Dediğim gibi, bunlardan birisinin olması lazım."
Karamollaoğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın “HDP’nin ciddiye alınması” konusundaki söylemini de “HDP'nin de toplumun geriye kalanını ciddiye alması lazım derim. Yani alınmadığı takdirde ne yapacaklar? Gidip AK Parti'yi mi destekleyecekler, desteklesinler o zaman. Siyasette tehdit olmaz” ifadesiyle değerlendirdi.
227000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:25ATOR: Türkiye, Rus EpiVakKorona ve KoviVak aşılarını yaptıranları PCR testi olmadan kabul etmiyor
12:23Şeyma Subaşı, Türkiye'den ayrılıyor
12:17Memleket Partisi'nde istifa: 'Demokrasiden uzak yaklaşım, Muharrem İnce'ye gönül verenleri küstürdü'
12:16TFF Başkanı Özdemir'den Stefan Kuntz açıklaması
12:11Milyarder yatırımcı Dalio: Nakit çöptür
12:01Fatih Altaylı: Bence bir isim siyasi mizahın ağa babasını yapıyor
11:59TÜRKÇİMENTO: İnşaatçılar daire fiyatında yüzde 50 indirim yapsın, çimentolarını bedava vereceğiz
11:49İsveç'te açık kimlikli eşcinsel rahip heteroseksüel çiftlere nikah töreni yapmayı reddetti
11:30KAP'a bildirim yapıldı: Aydın Doğan yeni şirket kuruyor
11:20Ankara İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Akelma: Ankara'da yaşamını yitiren 12 gebe aşısız
11:04Karamollaoğlu: Yanlışlarından dönerlerse AK Parti ile ittifak yapabilirim
11:03Antalya’dan havalanan Rus uçağı St. Petersburg’da acil iniş yaptı
10:56İngiltere'de 12-15 yaş arasındaki çocuklara ebeveyn izni olmadan aşı yapılabilecek
10:51'Dünyanın en büyük çocuk pornosu tedarikçisi'ne 27 yıl hapis cezası
10:49Tiyatrolar perdelerini açıyor: Biletler 18 Eylül'de satışta
10:46İçişleri'nden 'Aşı karşıtı mitinge izin vermeyen Maltepe Kaymakamı sürüldü' iddiasına dair açıklama
10:40Fransa: Sırtımızdan bıçaklandık
10:39Putin: Çevremde onlarca kişide koronavirüs görüldü
10:24Nagehan Alçı, Kabil'deki havalimanının yeni ismini paylaştı
10:12Denizde çıkan hortum paniğe neden oldu