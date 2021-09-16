https://tr.sputniknews.com/20210916/karamollaoglu-yanlislarindan-donerlerse-ak-parti-ile-ittifak-yapabilirim-1048954601.html

Karamollaoğlu: Yanlışlarından dönerlerse AK Parti ile ittifak yapabilirim

Karamollaoğlu: Yanlışlarından dönerlerse AK Parti ile ittifak yapabilirim

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, "Bugüne kadar bizim itiraz ettiğimiz bütün hukuksuzlukları ortadan kaldırır, yanlışlarından dönerlerse AK Parti ile... 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T11:04+0300

2021-09-16T11:04+0300

2021-09-16T11:04+0300

politika

ak parti

hdp

selahattin demirtaş

saadet partisi

temel karamollaoğlu

cumhur ittifakı

millet ittifakı

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gündemde yer alan konulara ilişkin olarak Sözcü gazetesi yazarı Ruhat Mengi'ye açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, gelecek seçimde Millet İttifakı'nın içinde yer alıp almayacaklarına ilişkin soruya "Bunu zaman gösterecek. Bu konuya şimdiden girmiyorum ama Millet İttifakı'nın hangi prensiplerle hareket etmesi gerektiğini ve edeceğini görüyorum, seçime doğru biz de nerede yer alacağımızı deklare edeceğiz" yanıtını verdi.Karamollaoğlu'nun "Diyelim ki şartlar değişti, AKP sizi razı etti, birdenbire Cumhur İttifakı'na girme kararı almanız mümkün mü?" şeklindeki soruya yanıtı da şu oldu:"(Gülüyor) Beni cumhurbaşkanı adayı ilan ederlerse olabilir. Ben bu konuya girmem de derlerse ki 'Abi gel seni cumhurbaşkanı adayı yapalım', o zaman kavgasız dövüşsüz gireriz. Veya “Başkanlık sistemini değiştirelim” diyebilirler veya bugüne kadar bizim itiraz ettiğimiz bütün hukuksuzlukları ortadan kaldırır, yanlışlarından dönerlerse AK Parti ile ittifak yapabilirim. Dediğim gibi, bunlardan birisinin olması lazım."Karamollaoğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın “HDP’nin ciddiye alınması” konusundaki söylemini de “HDP'nin de toplumun geriye kalanını ciddiye alması lazım derim. Yani alınmadığı takdirde ne yapacaklar? Gidip AK Parti'yi mi destekleyecekler, desteklesinler o zaman. Siyasette tehdit olmaz” ifadesiyle değerlendirdi.

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ak parti, hdp, selahattin demirtaş, saadet partisi, temel karamollaoğlu, cumhur ittifakı, millet ittifakı