https://tr.sputniknews.com/20210916/kaza-yapan-otobus-soforu-ambulanstan-inmeye-calisti-ben-kiraci-adamim-calismak-zorundayim-1048950734.html
Kaza yapan otobüs şoförü, ambulanstan inmeye çalıştı: 'Ben kiracı adamım, çalışmak zorundayım'
Kaza yapan otobüs şoförü, ambulanstan inmeye çalıştı: 'Ben kiracı adamım, çalışmak zorundayım'
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde beton elektrik direğine çarpan halk otobüsünün yaralanan sürücüsü Engin K., "Ben kiracı adamım, çalışmak zorundayım" diyerek... 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T07:54+0300
2021-09-16T07:54+0300
2021-09-16T07:53+0300
yaşam
türkiye
trafik kazası
yaralanma
şoför
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Kaza, saat 22.00 sıralarında İzmit Akpınar Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Engin K. yönetimindeki halk otobüsü, yokuş aşağı indiği sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarptı.İçerisinde yolcu bulunmayan halk otobüsünün sürücüsü araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi.İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü ambulansa alındı. Ambulanstaki sedyeye yatırılan Engin K., “Benim çalışmam lazım. Ben bu ayağıma baktıracağım sadece, ayağımda herhangi bir şey yoksa ben kiracı adamım, çalışmak zorundayım” diyerek ambulanstan inmek istedi.Sağlık ekipleri tarafından güçlükle ikna edilen Engin K., Seka Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20210714/kaza-yapan-surucu-sicaktan-kendimden-gecmis-olabilirim-1044965794.html
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türkiye, trafik kazası, yaralanma, şoför
Kaza yapan otobüs şoförü, ambulanstan inmeye çalıştı: 'Ben kiracı adamım, çalışmak zorundayım'
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde beton elektrik direğine çarpan halk otobüsünün yaralanan sürücüsü Engin K., "Ben kiracı adamım, çalışmak zorundayım" diyerek ambulanstan inmek istedi. Sağlık ekiplerince ikna edilen Engin K., hastaneye götürüldü.
Kaza, saat 22.00 sıralarında İzmit Akpınar Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Engin K. yönetimindeki halk otobüsü, yokuş aşağı indiği sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarptı.
İçerisinde yolcu bulunmayan halk otobüsünün sürücüsü araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü ambulansa alındı. Ambulanstaki sedyeye yatırılan Engin K., “Benim çalışmam lazım. Ben bu ayağıma baktıracağım sadece, ayağımda herhangi bir şey yoksa ben kiracı adamım, çalışmak zorundayım” diyerek ambulanstan inmek istedi.
Sağlık ekipleri tarafından güçlükle ikna edilen Engin K., Seka Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.