https://tr.sputniknews.com/20210916/kazada-yaralanan-otobus-soforu-borclarim-var-calismam-lazim-diyerek-ambulanstan-inmeye-calisti-1048946197.html

Kazada yaralanan otobüs şoförü, 'Borçlarım var, çalışmam lazım' diyerek ambulanstan inmeye çalıştı

Kazada yaralanan otobüs şoförü, 'Borçlarım var, çalışmam lazım' diyerek ambulanstan inmeye çalıştı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği halk otobüsü beton elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan ve sıkıştığı araçtan... 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T01:13+0300

2021-09-16T01:13+0300

2021-09-16T01:13+0300

yaşam

kocaeli

izmit

trafik kazası

otobüs şöförü

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Kaza, İzmit ilçesi Akpınar Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Engin K. (41) idaresindeki 41 J 0174 plakalı özel halk otobüsü, bayır aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkan otobüs, yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarptı. Otobüste yalnız olan sürücü Engin K., araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan Engin K., ambulansa taşındı. Ambulansta hastaneye gitmek istemediğini söyleyen Engin K., sağlık ekiplerine, “Benim çalışmam lazım. Ayağıma baktıracağım sadece. Ben kiracı adamım. Borçlarım var, çalışmak zorundayım” diyerek ambulanstan inmek istedi. Ekipler tarafından ikna edilen Engin K., İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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kocaeli, izmit, trafik kazası, otobüs şöförü