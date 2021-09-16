https://tr.sputniknews.com/20210916/kgao-afganistan-sinirindaki-durumun-kotuye-gitmesi-halinde-tacikistana-yardim-edecek---1048970365.html

KGAÖ, Afganistan sınırındaki durumun kötüye gitmesi halinde Tacikistan'a yardım edecek

KGAÖ, Afganistan sınırındaki durumun kötüye gitmesi halinde Tacikistan'a yardım edecek

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Genel Sekreteri Stanislav Zas, Afganistan sınırındaki durumun kötüye gitmesi halinde KGAÖ'nün Tacikistan'a yardım... 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T17:20+0300

2021-09-16T17:20+0300

2021-09-16T17:24+0300

tacikistan

afgan

kgaö

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Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in karantinaya girmesi nedeniyle telekonferans yöntemiyle katıldığı KGAÖ Zirvesi'nde konuşan Zas, "KGAÖ ülkelerinin devlet başkanları, Afganistan'dan yükselen tehditlerle mücadelede işbirliğinin geliştirilmesi için ek çaba gösterme konusunda mutabakat sağladı. Örgüt, sınırdaki durumun kötüye gitmesi halinde Tacikistan'ın güvenliğini sağlamaya yönelik kolektif önlemler geliştirdi" dedi. Zas, bu bağlamda Tacikistan-Afganistan sınırı yakınında KGAÖ Kolektif Güçleri tarafından 'Poisk-2021', 'Eşelon-2021', 'Vzaimodeystviye-2021' ve 'Kobalt-2021' tatbikatlarının yapılacağını bildirdi. Zas'ın aktardığına göre KGAÖ liderleri, Duşanbe tarafından önerilen Tacikistan-Afganistan sınırının güçlendirilmesi programıyla ilgili çalışmaları hızlandırma kararı aldı. Zas, Taliban'ın sınırlar ve Kabil de dahil Afganistan'ın neredeyse tüm topraklarını ele geçirmesi ve ülkede iktidarın el değiştirmesi nedeniyle Orta Asya'da KGAÖ'nün kolektif güvenliğinin ciddi şekilde etkilendiğinin ve bu durumun derin endişe yarattığının altını çizdi.

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