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KGAÖ hızlı müdahale güçleri modern silahlarla donatılacak
KGAÖ hızlı müdahale güçleri modern silahlarla donatılacak
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) liderleri Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de gerçekleştirilen Kolektif Güvenlik Konseyi zirvesinde KGAÖ’nün kolektif... 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T15:26+0300
2021-09-16T15:37+0300
kırgızistan
silah
kgaö
kazakistan
afgan
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Duşanbe’deki zirvenin ardından imzalanan deklarasyon metnine göre KGAÖ liderleri kolektif hızlı müdahale güçlerinin modern silahlar, askeri ve özel teçhizatlar, ekipmanlarda donatılması yönündeki planı onayladı. Deklarasyon metninin, KGAÖ güçlerinin kalitesinin artırılması için çok önemli olduğu kaydedildi. KGAÖ liderleri ayrıca Afganistan’daki durum nedeniyle kolektif güçlerin Orta Asya’da hızlı biçimde konuşlandırılmasına ilişkin planı onayladı. Caparov: KGAÖ üyelerinin birbirlerine saldırması halinde uygulanacak karar mekanizması geliştirelim Öte yandan Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov, zirvede yaptığı konuşmada ülkesinin Tacikistan sınırındaki gerilimin devam ettiğine dikkat çekerek bir KGAÖ üyesinin diğerine saldırması halinde atılacak adımlara ilişkin mekanizma oluşturulmasını önerdi. Caparov'un yaptığı konuşma Kırgızistan Devlet Başkanlığı tarafından yayımlandı. Açıklamada "Devlet Başkanı, bölgedeki durumu dikkate alarak, bir üye ülkenin bir başka KGAÖ üyesine silahlı saldırganlık düzenlemesi durumunda KGAÖ içinde hızlı müdahale ve karar alma mekanizmalarının geliştirilmesini kapsayan bir dizi öneri sundu" dendi. Açıklamaya göre Kırgızistan'ın komşularına ve genel olarak tüm ülkelere karşı dostane, iyi komşuluğa dayanan ve dengeli bir politika yürüttüğünü belirten Caparov, "Kırgızistan, tüm ihtilaflı konuların yalnızca barışçıl yoldan ve diplomatik metotlarla müzakere masasında çözülmesi gerektiğini düşünüyor" ifadelerini kullandı.Kazakistan, KGAÖ ülkelerinin Afgan sığınmacıları kabul etmeme yönündeki genel tutumunu duyurdu Afganistan’dan yasadışı göçle mücadele etme çağrısında bulunan Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev de KGAÖ'nün Afgan sığınmacıları örgüte üye olan ülkelerin topraklarına yerleştirmenin kabul edilemez olduğu yönündeki genel tutumunu’ destekledi. Tokayev, Birleşmiş Milletler’in (BM) Afganistan'daki saha misyonları personelinin ‘insani nedenlerle’ geçici olarak Almatı'ya yerleştirildiğini söyledi. Afganistan'daki durumun ‘ciddi bir şekilde istikrarsızlaştığına’ ve iç savaş tehdidinin söz konusu olduğuna inandığını ifade eden Tokayev, Afganistan'da kurulan geçici hükümetin ‘ülkede asayiş olduğu ve ekonomik kalkınma için gerekli koşulların yaratılacağı’ anlamına gelmediğini sözlerine ekledi. Afganistan'ın yeni yönetimiyle ‘eylemleri koordine etmek ve etkileşimi sağlamak’ için bazı önlemler öneren Tokayev, “Açık önceliğimiz, yeni Afgan makamlarının terör tehdidinin komşu ülke ve bölgelere yayılmasını önleme konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmesidir. Aynı şey uyuşturucu kaçakçılığı ve yasadışı göç için de geçerli, bunlarla mücadele, ilgili tüm tarafların ortak iradesini gerektiriyor” ifadelerini kullandı. Ağustos ortasından bu yana Taliban’ın iktidarı ele geçirdiği Afganistan'dan bir aydan kısa bir sürede 120 binden fazla kişi ülkeden tahliye edildi. Daha önce Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Afgan mültecilerin yakın ülkelere toplu göç riskinin arttığını açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210909/kgao-ulkeleri-kolektif-gucleri-modern-silah-ve-techizatla-donatacak-1048766024.html
https://tr.sputniknews.com/20210903/tokayev-kazakistanin-egemenligiyle-iliskili-nuanslar-nedeniyle-afgan-siginmacilari-kabul-edemedik-1048592109.html
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kırgızistan, silah, kgaö, kazakistan, afgan

KGAÖ hızlı müdahale güçleri modern silahlarla donatılacak

15:26 16.09.2021 (güncellendi: 15:37 16.09.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girKolektif Güvenlik Konseyi zirvesi
Kolektif Güvenlik Konseyi zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
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Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) liderleri Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de gerçekleştirilen Kolektif Güvenlik Konseyi zirvesinde KGAÖ’nün kolektif hızlı müdahale güçlerinin modern silahlarla donatılması yönündeki planı onayladı.
Duşanbe’deki zirvenin ardından imzalanan deklarasyon metnine göre KGAÖ liderleri kolektif hızlı müdahale güçlerinin modern silahlar, askeri ve özel teçhizatlar, ekipmanlarda donatılması yönündeki planı onayladı.
Deklarasyon metninin, KGAÖ güçlerinin kalitesinin artırılması için çok önemli olduğu kaydedildi. KGAÖ liderleri ayrıca Afganistan’daki durum nedeniyle kolektif güçlerin Orta Asya’da hızlı biçimde konuşlandırılmasına ilişkin planı onayladı.

Caparov: KGAÖ üyelerinin birbirlerine saldırması halinde uygulanacak karar mekanizması geliştirelim

Öte yandan Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov, zirvede yaptığı konuşmada ülkesinin Tacikistan sınırındaki gerilimin devam ettiğine dikkat çekerek bir KGAÖ üyesinin diğerine saldırması halinde atılacak adımlara ilişkin mekanizma oluşturulmasını önerdi.
Caparov'un yaptığı konuşma Kırgızistan Devlet Başkanlığı tarafından yayımlandı. Açıklamada "Devlet Başkanı, bölgedeki durumu dikkate alarak, bir üye ülkenin bir başka KGAÖ üyesine silahlı saldırganlık düzenlemesi durumunda KGAÖ içinde hızlı müdahale ve karar alma mekanizmalarının geliştirilmesini kapsayan bir dizi öneri sundu" dendi.
Açıklamaya göre Kırgızistan'ın komşularına ve genel olarak tüm ülkelere karşı dostane, iyi komşuluğa dayanan ve dengeli bir politika yürüttüğünü belirten Caparov, "Kırgızistan, tüm ihtilaflı konuların yalnızca barışçıl yoldan ve diplomatik metotlarla müzakere masasında çözülmesi gerektiğini düşünüyor" ifadelerini kullandı.
Tacikistan'da KGAÖ ortak tatbikatı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
DÜNYA
KGAÖ ülkeleri, kolektif güçleri modern silah ve teçhizatla donatacak
9 Eylül, 16:13

Kazakistan, KGAÖ ülkelerinin Afgan sığınmacıları kabul etmeme yönündeki genel tutumunu duyurdu

Afganistan’dan yasadışı göçle mücadele etme çağrısında bulunan Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev de KGAÖ'nün Afgan sığınmacıları örgüte üye olan ülkelerin topraklarına yerleştirmenin kabul edilemez olduğu yönündeki genel tutumunu’ destekledi.
Tokayev, Birleşmiş Milletler’in (BM) Afganistan'daki saha misyonları personelinin ‘insani nedenlerle’ geçici olarak Almatı'ya yerleştirildiğini söyledi. Afganistan'daki durumun ‘ciddi bir şekilde istikrarsızlaştığına’ ve iç savaş tehdidinin söz konusu olduğuna inandığını ifade eden Tokayev, Afganistan'da kurulan geçici hükümetin ‘ülkede asayiş olduğu ve ekonomik kalkınma için gerekli koşulların yaratılacağı’ anlamına gelmediğini sözlerine ekledi.
Anayasa Konseyi Başkanı Kayrat Mami, anayasaya uygun olarak seçilen yeni cumhurbaşkanının görevine yemin ettikten sonra başlayacağını açıklamasının ardından Tokayev, halka adil hizmet edeceğine, kanunlara sıkı şekilde uyacağına, vatandaşların hak ve özgürlüğünü garanti edeceğine yemin etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
DÜNYA
Tokayev: Kazakistan’ın egemenliğiyle ilişkili nüanslar nedeniyle Afgan sığınmacıları kabul edemedik
3 Eylül, 18:36
Afganistan'ın yeni yönetimiyle ‘eylemleri koordine etmek ve etkileşimi sağlamak’ için bazı önlemler öneren Tokayev, “Açık önceliğimiz, yeni Afgan makamlarının terör tehdidinin komşu ülke ve bölgelere yayılmasını önleme konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmesidir. Aynı şey uyuşturucu kaçakçılığı ve yasadışı göç için de geçerli, bunlarla mücadele, ilgili tüm tarafların ortak iradesini gerektiriyor” ifadelerini kullandı.
Ağustos ortasından bu yana Taliban’ın iktidarı ele geçirdiği Afganistan'dan bir aydan kısa bir sürede 120 binden fazla kişi ülkeden tahliye edildi. Daha önce Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Afgan mültecilerin yakın ülkelere toplu göç riskinin arttığını açıklamıştı.
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