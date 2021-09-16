https://tr.sputniknews.com/20210916/kirikkalede-karantina-ihlali-yapan-temasli-2-kisiye-8-bin-100-lira-ceza-1048944975.html

Markete giderken yakalanan koronavirüslü gençten polise: 'Abarttınız'

Markete giderken yakalanan koronavirüslü gençten polise: 'Abarttınız'

Kırıkkale'de markete giderken polise yakalanan koronavirüslü genç karantinaya alınmak istenince 'abarttınız' diyerek tepki gösterdi. 4 bin 50 lira idari para... 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T00:28+0300

2021-09-16T00:28+0300

2021-09-16T00:43+0300

koronavirüs

kırıkkale

ihbar

karantina

temas

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Kırıkkale'de devriye gezen polis ekipleri, şüpheli gördüğü Abdullah E.'nin GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulamasını yaptı. Abdullah E., GBT kontrolünde PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi. Polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen filyasyon ekipleri, 4 bin 50 lira idari para cezası uyguladı. Abdullah E., yurtta karantinaya alınmak istenince "Yok abi, gerçekten abarttınız o kadar da olmaz" diyerek, "Maskemi takıp markete gidiyordum. Madem ki testiniz çok doğru, neden ateşim olmadı? Niye baş ağrısı olmadı? Niye benim öksürüğüm yoktu? Benim pozitif çıktı yani" ifadesini kullandı.Ayrıca Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde yaptıkları trafik denetiminde bir otomobili durdurdu. Karantina ihlali yapan temaslı 2 kişiye cezaEkipler, HES kodu sorgulamasında, sürücü K.T'nin durumunun temaslı çıkması üzerine İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerini çağırdı. Denetim ekiplerince yapılan sorgulamada karantina süresinin saat 00.00'da sona ereceği tespit edilen sürücüye, karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50 lira ceza uygulandı.Öte yandan, Yahşihan ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde bir apartmanda düzenlenen eğlenceye temaslı bir kadının katıldığı ihbarını değerlendiren ekipler, adrese gitti. İl Salgın Denetim ekiplerince yapılan sorgulamada temaslı olduğu belirlenen 21 yaşındaki B.T, karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50 lira ceza kesilmesinin ardından yurda yerleştirildi.

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kırıkkale, ihbar, karantina, temas