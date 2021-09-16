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https://tr.sputniknews.com/20210916/koyunlarin-melemesinden-rahatsiz-olan-cristiano-ronaldo-6-milyon-pound-degerindeki-evinden-tasindi-1048974189.html
Koyunların melemesinden rahatsız olan Ronaldo, 6 milyon pound değerindeki evinden taşındı
Koyunların melemesinden rahatsız olan Ronaldo, 6 milyon pound değerindeki evinden taşındı
Dünyaca ünlü Manchester United'lı futbolcu Cristiano Ronaldo, 6 milyon pound değerindeki evinden, koyunların melemesinden rahatız olduğu gerekçesiyle taşındı. 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T20:11+0300
2021-09-16T20:11+0300
2021-09-16T20:14+0300
yaşam
manchester
koyun
ev
transfer
taşınma
ronaldo
manchester united
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Maçlardan arta kalan zamanlara dinlenmeyi sevdiğini belirten 36 yaşındaki Ronaldo, Manchester kentinde bulunan bir evinden diğerine geçti.İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre, Manchester United'ın yeni transferinin taşınma nedeninin, evin civarında sabahları meleyen koyunlar olduğu ortaya çıktı.
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manchester, koyun, ev, transfer, taşınma, ronaldo, manchester united
Koyunların melemesinden rahatsız olan Ronaldo, 6 milyon pound değerindeki evinden taşındı 20:11 16.09.2021 (güncellendi: 20:14 16.09.2021)
Dünyaca ünlü Manchester United'lı futbolcu Cristiano Ronaldo, 6 milyon pound değerindeki evinden, koyunların melemesinden rahatız olduğu gerekçesiyle taşındı.
Maçlardan arta kalan zamanlara dinlenmeyi sevdiğini belirten
36 yaşındaki Ronaldo, Manchester kentinde bulunan bir evinden diğerine geçti.
İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre, Manchester United'ın yeni transferinin taşınma nedeninin, evin civarında sabahları meleyen koyunlar olduğu ortaya çıktı.