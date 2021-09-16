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Lübnan Hizbullahı İran'dan aldığı akaryakıtı Suriye üzerinden ülkeye taşıdı
© REUTERS / ISSAM ABDALLAHLübnan, İran'dan gelen akaryakıt
© REUTERS / ISSAM ABDALLAH
Lübnan Hizbullahı'nın gemiyle Suriye'ye ulaştığını duyurduğu İran akaryakıtı, bugün sabah saatlerinden itibaren kara yoluyla ülkeye ithal edildi.
Suriye'den kara yolu ile Lübnan'ın doğusundaki Baalbek bölgesine İran petrolüyle ulaşan onlarca tanker, yollarda toplanan Hizbullah'ın destekçileri tarafından karşılandı.
Örgütün daha önceki açıklamalarına göre, bugün İran mazotunu taşıyan toplam 80 tankerin Lübnan'a ulaşması bekleniyor.
#BREAKING Between 70 and 80 tankers carrying diesel fuel oil are on their way to Baalbek 🇱🇧 from the #Syrian port of Baniyas 🇸🇾 , where the first #Iranian vessel 🇮🇷 docked on Sunday. Distribution to #Lebanon's hospitals and other key services begins Thurs 16 Sept. pic.twitter.com/AlgjOwTP41— INTELSky (@Intel_Sky) September 16, 2021
Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Lübnan devletini zor durumda bırakmamak için, İran'dan yola çıkan petrol gemisini 12 Eylül'de Suriye'nin Banyas Limanı'na yanaştırdıklarını açıklamıştı.
وصول صهاريج المازوت الإيراني الآن إلى منطقة حوش السيد علي - الهرمل.💛 pic.twitter.com/mv3Hli8t8N— hasan bdeir || حسن بدير (@hasan_bdeirr) September 16, 2021
Petrolün bir kısmını hibe olarak dağıtacaklarını, diğer kısmını ise ilerleyen günlerde belirlenecek ücret üzerinden satacaklarını söyleyen Nasrallah, İran'dan mazot yüklü ikinci geminin birkaç gün içinde Banyas Limanı'na ulaşacağını, üçüncü geminin idari işlemlerinin tamamlandığını ve yükleme işleminin başladığını, dördüncü geminin getirilmesi için de anlaşmaya vardıklarını öne sürmüştü.
Nasrallah'ın duyurusu ve ABD'nin yaklaşımı
Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.
Ülkede bir süredir devam eden benzin krizi nedeniyle akaryakıt istasyonlarının çoğu kapalıyken, açık olanların önünde de uzun kuyruklar oluşmaya devam ediyor.
Hizbullah lideri Nasrallah, 19 Ağustos'ta İran'dan Lübnan'a gelecek akaryakıt yüklü ilk geminin birkaç saat içinde yola çıkmak üzere tüm işlemlerini tamamladığını açıklamıştı. Nasrallah, "Lübnan'a karşı ekonomik savaş dayatanların Hizbullah'ı bu kararı almaya mecbur bıraktığını" öne sürmüştü.