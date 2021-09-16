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https://tr.sputniknews.com/20210916/mantar-zehirlenmelerinde-artis-tek-bir-tanesi-bile-oldurebilir-1048957159.html
Mantar zehirlenmelerinde artış: 'Tek bir tanesi bile öldürebilir'
Mantar zehirlenmelerinde artış: 'Tek bir tanesi bile öldürebilir'
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde son günlerde mantar zehirlenmeleri dikkat çekiyor. Son o günde Trabzon, Ordu ve Gümüşhane illerinden 15’e yakın kişi yedikleri... 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T12:37+0300
2021-09-16T12:51+0300
zehirlenme
mantar
yaşam
doğu karadeniz
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Trabzon’un Araklı ilçesinde yaylada topladıkları mantarları akşam yemeğinde tüketen Bakırtaş ailesinin 3 ferdi fenalaşarak önce Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi’ne ardından da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan müdahaleler sonrası Bakırtaş ailesinin 3 ferdi sağlığına kavuştu.57 yaşındaki Tahsin Bakırtaş yediği mantar sonrası halüsinasyonlar görmeye başladığını söyledi. Bakırtaş, şunları söyledi:Bakırtaş, hastane çalışanlarına minnettar olduğunu belirterek toplama mantar tüketilmemesini istedi.‘Ağır halüsinejik zehirlenme’KTÜ Farabi Hastanesi Acil Tıp AD Öğretim Üyesi ve Tıbbı Toksikolog öğretim üyesi Dr. Aynur Şahin ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Geldiklerinde ağır halüsinejik zehirlenme durumunda olan hastalarımız hızlı ve etkili müdahalemiz sonrasında 12 saat içerisinde tedavi edilerek taburcu edildi” dedi.Sinek mantarı ile köy göçüren mantarı zehirlenmelerde ilk sırayı alıyorDr. Aynur Şahin, son 10 günde yaklaşık 15 hastanın Trabzon, Ordu, Gümüşhane’den danışıldığı bu vakaların 10 tanesinin KTU Farabi Hastanesi Toksikoloji ünitesinde tedavi olduğunu, geri kalanının ise bulundukları hastanede tele tıp yöntemiyle konsültasyon hizmeti verildiği söyledi.Hasta yakınlarından alınan mantar örnekleri ve hastalardan alınan serum ve idrar örneklerinden yapılan analizlerden bu çok sayıda zehirlenme vakasına sebep olan mantarın Amanita Muscaria (sinek mantarı) ve Amanita pantherina olduğu öğrenildi. Amanita Muscaria zehirlenmesi nedeniyle bugüne kadar başvuran en ciddi vakanın 70 yaşlarında erkek hasta olduğu derin koma nedeniyle solunum cihazına bağlandığı ve yaklaşık 2 hafta boyunca KTÜ Farabi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde takip edildikten sonra taburcu edildiği ifade edildi. Dr. Şahin, aynı zamanda doğadan toplanan yabani mantarların daha da ölümcül olan halk dilinde 'evcik kıran, köy göçüren' mantar olarak da bilinen ve ciddi karaciğer yetmezliği ve karaciğer nakli ihtiyacına neden olan 'Amanita Phalloides' zehirlenmesine sebep olabileceğinin altını çizdi.‘Toksinleri ısıya, pişirmeye, dondurulmaya ve kurutulmaya dayanıklı’“Mantarlar gerek lezzetli olmaları gerek protein oranlarının yüksek olması gerekse doğada ulaşılabilirliğinin kolay olması ile birlikte oldukça insanları cezbetmektedir" diyen Şahin, şöyle devam etti:
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zehirlenme, mantar, doğu karadeniz

Mantar zehirlenmelerinde artış: 'Tek bir tanesi bile öldürebilir'

12:37 16.09.2021 (güncellendi: 12:51 16.09.2021)
© İHADoğu Karadeniz, mantar zehirlenmesi, sinek mantarı
Doğu Karadeniz, mantar zehirlenmesi, sinek mantarı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© İHA
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Doğu Karadeniz Bölgesi’nde son günlerde mantar zehirlenmeleri dikkat çekiyor. Son o günde Trabzon, Ordu ve Gümüşhane illerinden 15’e yakın kişi yedikleri mantarlardan zehirlenirken, uzmanlar zehirli mantarlara karşı yöre halkının duyarlı olması uyarısında bulunuyor.
Trabzon’un Araklı ilçesinde yaylada topladıkları mantarları akşam yemeğinde tüketen Bakırtaş ailesinin 3 ferdi fenalaşarak önce Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi’ne ardından da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan müdahaleler sonrası Bakırtaş ailesinin 3 ferdi sağlığına kavuştu.
57 yaşındaki Tahsin Bakırtaş yediği mantar sonrası halüsinasyonlar görmeye başladığını söyledi. Bakırtaş, şunları söyledi:
“Önce eşim rahatsızlandı, ambulansla Araklı Bayram Halil Hastanesi’ne kaldırıldık. Orada yapılan ilk müdahalenin ardından durumumuzun ciddiyeti üzerine KTÜ Farabi Hastanesi Toksikoloji Bölümü’ne sevk edildik. Halüsinasyonlar gördüğümü hatırlıyorum. Sonrasında kendimi kaybetmişim gözlerimi açtığımda etrafımdaki sağlık çalışanlarının hummalı çalışmasından ne kadar ciddi bir süreç atlattığımı fark ettim.”
Bakırtaş, hastane çalışanlarına minnettar olduğunu belirterek toplama mantar tüketilmemesini istedi.

‘Ağır halüsinejik zehirlenme’

KTÜ Farabi Hastanesi Acil Tıp AD Öğretim Üyesi ve Tıbbı Toksikolog öğretim üyesi Dr. Aynur Şahin ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Geldiklerinde ağır halüsinejik zehirlenme durumunda olan hastalarımız hızlı ve etkili müdahalemiz sonrasında 12 saat içerisinde tedavi edilerek taburcu edildi” dedi.

Sinek mantarı ile köy göçüren mantarı zehirlenmelerde ilk sırayı alıyor

Dr. Aynur Şahin, son 10 günde yaklaşık 15 hastanın Trabzon, Ordu, Gümüşhane’den danışıldığı bu vakaların 10 tanesinin KTU Farabi Hastanesi Toksikoloji ünitesinde tedavi olduğunu, geri kalanının ise bulundukları hastanede tele tıp yöntemiyle konsültasyon hizmeti verildiği söyledi.
Hasta yakınlarından alınan mantar örnekleri ve hastalardan alınan serum ve idrar örneklerinden yapılan analizlerden bu çok sayıda zehirlenme vakasına sebep olan mantarın Amanita Muscaria (sinek mantarı) ve Amanita pantherina olduğu öğrenildi.
Amanita Muscaria zehirlenmesi nedeniyle bugüne kadar başvuran en ciddi vakanın 70 yaşlarında erkek hasta olduğu derin koma nedeniyle solunum cihazına bağlandığı ve yaklaşık 2 hafta boyunca KTÜ Farabi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde takip edildikten sonra taburcu edildiği ifade edildi. Dr. Şahin, aynı zamanda doğadan toplanan yabani mantarların daha da ölümcül olan halk dilinde 'evcik kıran, köy göçüren' mantar olarak da bilinen ve ciddi karaciğer yetmezliği ve karaciğer nakli ihtiyacına neden olan 'Amanita Phalloides' zehirlenmesine sebep olabileceğinin altını çizdi.

‘Toksinleri ısıya, pişirmeye, dondurulmaya ve kurutulmaya dayanıklı’

“Mantarlar gerek lezzetli olmaları gerek protein oranlarının yüksek olması gerekse doğada ulaşılabilirliğinin kolay olması ile birlikte oldukça insanları cezbetmektedir" diyen Şahin, şöyle devam etti:
"En önemli sorun doğadan toplanan mantarların aynı zamanda öldürücü derecede zehirli olma ihtimali ve her yıl dünyada çok sayıda ölüme sebep olmasıdır. Mantarlar ılıman ve nemli iklimleri sevdiklerinden dolayı Karadeniz Bölgesi yabani mantarların yetişmesi açısından en uygun iklime sahip olan bölgedir ve zehirlenmelerin önemli bir oranı yağışların daha fazla olduğu bahar ve sonbahar aylarında görülmektedir. Zehirli mantarların toksinleri; ısıya, pişirmeye, dondurulmaya ve kurutulmaya dayanıklıdır. Tek bir zehirli mantarın bile yetişkin bir insanı öldürebilecek toksine sahip olma potansiyeli bulunmaktadır.”
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