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Türkiye
Manavgat yangın - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE'NİN YANGINLARLA MÜCADELESİ
Türkiye 28 Temmuz'da başlayan ve 53 ile yayılan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Son resmi verilere göre, 270 orman yangınının 267'si kontrol altına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20210916/marmariste-orman-yangini-1048978966.html
Marmaris’te orman yangını
Marmaris’te orman yangını
Marmaris Cennet Adası zirvesinde akşam saatlerinde başlayan yıldırım düşmesi kaynaklı orman yangını devam ediyor. 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T23:55+0300
2021-09-16T23:55+0300
türkiye'nin yanginlarla mücadelesi
türkiye
marmaris
orman yangını
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Havanın kararması nedeniyle hava müdahalesinin yapılmadığı orman yangınında yanan sahaya ulaşımın zor olması nedeniyle ekipler müdahalede güçlük çekti. Orman ekipleri yanan sahaya ulaşmakta zorlanırken, uzun mesafeli arazöz hortumu bölgeye çekilerek müdahale devam ediyor.
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türkiye, marmaris, orman yangını

Marmaris’te orman yangını

23:55 16.09.2021
© İHA / GÜLDEMET KIZILMarmaris Cennet Adası zirvesinde akşam saatlerinde başlayan yıldırım düşmesi kaynaklı orman yangını devam ediyor.
Marmaris Cennet Adası zirvesinde akşam saatlerinde başlayan yıldırım düşmesi kaynaklı orman yangını devam ediyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© İHA / GÜLDEMET KIZIL
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Marmaris Cennet Adası zirvesinde akşam saatlerinde başlayan yıldırım düşmesi kaynaklı orman yangını devam ediyor.
Havanın kararması nedeniyle hava müdahalesinin yapılmadığı orman yangınında yanan sahaya ulaşımın zor olması nedeniyle ekipler müdahalede güçlük çekti.
Orman ekipleri yanan sahaya ulaşmakta zorlanırken, uzun mesafeli arazöz hortumu bölgeye çekilerek müdahale devam ediyor.
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