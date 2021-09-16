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TÜRKİYE'NİN YANGINLARLA MÜCADELESİ
Türkiye 28 Temmuz'da başlayan ve 53 ile yayılan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Son resmi verilere göre, 270 orman yangınının 267'si kontrol altına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20210916/marmariste-orman-yangini-1048978966.html
Marmaris’te orman yangını
Marmaris’te orman yangını
Marmaris Cennet Adası zirvesinde akşam saatlerinde başlayan yıldırım düşmesi kaynaklı orman yangını devam ediyor. 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T23:55+0300
2021-09-16T23:55+0300
2021-09-16T23:55+0300
türkiye'nin yanginlarla mücadelesi
türkiye
marmaris
orman yangını
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https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1048978941_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c821ceda90969e0c1d7ab2fbb62757fd.jpg
Havanın kararması nedeniyle hava müdahalesinin yapılmadığı orman yangınında yanan sahaya ulaşımın zor olması nedeniyle ekipler müdahalede güçlük çekti. Orman ekipleri yanan sahaya ulaşmakta zorlanırken, uzun mesafeli arazöz hortumu bölgeye çekilerek müdahale devam ediyor.
marmaris
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türkiye, marmaris, orman yangını
Marmaris’te orman yangını
Marmaris Cennet Adası zirvesinde akşam saatlerinde başlayan yıldırım düşmesi kaynaklı orman yangını devam ediyor.
Havanın kararması nedeniyle hava müdahalesinin yapılmadığı orman yangınında yanan sahaya ulaşımın zor olması nedeniyle ekipler müdahalede güçlük çekti.
Orman ekipleri yanan sahaya ulaşmakta zorlanırken, uzun mesafeli arazöz hortumu bölgeye çekilerek müdahale devam ediyor.