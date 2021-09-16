https://tr.sputniknews.com/20210916/mehmet-ceyhan-asi-uygulamasini-duyunca-ari-sokmus-gibi-bagiranlar-icin-dedi-tarihten-ornek-verdi-1048977428.html

Prof. Ceyhan, 'Aşıyı duyunca arı sokmuş gibi bağıranlar için' diyerek tarihten örnek verdi

Prof. Ceyhan, 'Aşıyı duyunca arı sokmuş gibi bağıranlar için' diyerek tarihten örnek verdi

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Zorunlu aşı uygulamasını duyunca arı sokmuş gibi bağıranlar için: Osmanlı İmparatorluğu’nda 1908 (1326)'daki salgında kullanılan aşı... 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T23:03+0300

2021-09-16T23:03+0300

2021-09-16T23:03+0300

yaşam

aşı

mehmet ceyhan

koronavirüs

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Ceyhan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Osmanlı döneminde aşı sertifikasını örnek göstererek, "Zorunlu aşı uygulamasını duyunca arı sokmuş gibi bağıranlar için: Osmanlı İmparatorluğu’nda 1908 (1326)daki salgında kullanılan aşı sertifikası. Mısır, Girit gib imparatorluk topraklarında da zorunlu aşılama uygulanıyor. Kimse buna karşı toplantılar düzenleyemiyor" dedi.Ceyhan devamında şunları kaydetti:"Bu hakkı da size cumhuriyet sağlıyor. Ben aşılanmayacağım, çocuğumu aşılatmayacağım deme hakkı gibi. Hele yalanlarla kitleleri kışkırtmak! Bu ne hakkı derseniz, o hak değil, anlayana bir vicdan ve hukuk sorunu"

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aşı, mehmet ceyhan, koronavirüs