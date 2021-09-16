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https://tr.sputniknews.com/20210916/meksikada-bos-bir-binada-10-ceset-bulundu-1048948852.html
Meksika'da boş bir binada 10 ceset bulundu
Meksika'da boş bir binada 10 ceset bulundu
Meksika'da, ihbar üzerine boş bir binada yapılan aramada, 10 cesede ulaşıldı. 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T04:24+0300
2021-09-16T04:24+0300
2021-09-16T04:24+0300
dünya
meksika
ceset
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Meksika basınında çıkan habere göre, Zacatecas eyaletinde, ihbar sonucu yapılan incelemelerde, metruk bir binada cesetler bulundu.Yetkililer, savcılık eşliğinde binadan 10 cesedin çıkarıldığını belirterek, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.
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meksika, ceset
Meksika'da boş bir binada 10 ceset bulundu
Meksika'da, ihbar üzerine boş bir binada yapılan aramada, 10 cesede ulaşıldı.
Meksika basınında çıkan habere göre, Zacatecas eyaletinde, ihbar sonucu yapılan incelemelerde, metruk bir binada cesetler bulundu.
Yetkililer, savcılık eşliğinde binadan 10 cesedin çıkarıldığını belirterek, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.