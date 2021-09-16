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Mert Çiller’in 10 yıla kadar hapsi istendi
Mert Çiller’in 10 yıla kadar hapsi istendi
Eski başbakanlardan Tansu Çiller’in oğlu Mert Çiller’in iki çocuğunun annesi Zeynep Çiller’e ve kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla bir yılı aşkın süredir... 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T12:49+0300
2021-09-16T12:49+0300
yaşam
türkiye
kadına karşı şiddet
tansu çiller
kadına şiddet
mert çiller
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İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde önümüzdeki günlerde görülecek davanın iddianamesinde Zeynep Çiller şikayetçi, çiftin 12 yaşındaki kızları da mağdur olarak yer aldı.İddianamede şiddet olayları şöyle anlatıldı:Şiddet uyguladığı anların video kaydı varSözcü gazetesinden Hayati Arıgan'ın haberine göre; İddianamede, 'Mert Çiller'in Zeynep Çiller’in gelmesi üzerine hakaret ve tehditlerine devam ederek tokat atmaya başladığı' belirtildi.Video kaydının çözümü bilirkişi tarafından yapıldı. Raporda, 'Zeynep Çiller’in imdat diye bağırması üzerine kızı yukarıdan gelerek telefonu yardım çağırmak için aradığında video kaydının sonlandırıldığı' belirtildi.'Kızlarının yardım için evden çıktığı sonrada erkek kardeşini düşünerek geri döndüğü' anlatılan iddianamede 'Mert Çiller’in eşini dövmeyi bırakıp, kızını yaralama kastıyla saçlarından tutarak, kafasına eliyle vurduğu' ileri sürüldü.Evden gelen çığlıklar üzerine komşular polisi ve site güvenliğini aradı.Telefonla tehdit iddiasıİddianamede Mert Çiller’in Zeynep Çiller’in telefonuna bıraktığı telesekreter mesajında ise, “Alo. Telefon kapalı mı? Eğer açmışsan telefonu üstüne geleceğimizi çok iyi biliyorsun tamam mı? Yani yedi ceddim üstüne geliyor senin tamam mı? Bakalım senin yedi ceddin dayanabilecek mi bize” şeklinde hakaret ve tehditler devam ettiği belirtildi.10 yıla kadar hapsi istendiİddianamede Mert Çiller'in kasten yaralama, basit yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından 2 yıl 9 aydan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Zeynep Çiller şiddet olayının ardından kaburgaları kırılıncaya kadar dayak yediğini iddia ederek, 11 yıllık eşi Mert Çiller'e boşanma davası açarak çocuklarının velayetini istemişti.
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türkiye, kadına karşı şiddet, tansu çiller, kadına şiddet, mert çiller

Mert Çiller’in 10 yıla kadar hapsi istendi

12:49 16.09.2021
© AAKadına şiddet, taciz, cinsel saldırı
Kadına şiddet, taciz, cinsel saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© AA
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Eski başbakanlardan Tansu Çiller’in oğlu Mert Çiller’in iki çocuğunun annesi Zeynep Çiller’e ve kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla bir yılı aşkın süredir devam eden soruşturma tamamlandı.
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde önümüzdeki günlerde görülecek davanın iddianamesinde Zeynep Çiller şikayetçi, çiftin 12 yaşındaki kızları da mağdur olarak yer aldı.
İddianamede şiddet olayları şöyle anlatıldı:
"Çiftin İstinye’deki aile konutlarında 5 Mayıs 2020 günü Mert Çiller yere atarak kırdığı cam su şişesini temizlemesi için üst katta bulunan Zeynep Çiller’i çağırdı. İddiaya göre Mert Çiller, Zeynep Çiller’e, “Çabuk gel, beş dakika içerisinde burayı temizlemezsen seni öldürürüm” diyerek hakaretler etti. Zeynep Çiller cam kırıklarını temizledikten sonra üst kata çocuklarının yanına çıktı. Kısa süre sonra çocukların dondurma istemesi üzerine Zeynep Çiller eşinin bulunduğu giriş kata indi. Zeynep Çiller merdivenlerden inerken korktuğu için telefonun video kaydını açarak merdiven basamaklarına bıraktı."

Şiddet uyguladığı anların video kaydı var

Sözcü gazetesinden Hayati Arıgan'ın haberine göre; İddianamede, 'Mert Çiller'in Zeynep Çiller’in gelmesi üzerine hakaret ve tehditlerine devam ederek tokat atmaya başladığı' belirtildi.
Video kaydının çözümü bilirkişi tarafından yapıldı. Raporda, 'Zeynep Çiller’in imdat diye bağırması üzerine kızı yukarıdan gelerek telefonu yardım çağırmak için aradığında video kaydının sonlandırıldığı' belirtildi.
'Kızlarının yardım için evden çıktığı sonrada erkek kardeşini düşünerek geri döndüğü' anlatılan iddianamede 'Mert Çiller’in eşini dövmeyi bırakıp, kızını yaralama kastıyla saçlarından tutarak, kafasına eliyle vurduğu' ileri sürüldü.
Evden gelen çığlıklar üzerine komşular polisi ve site güvenliğini aradı.

Telefonla tehdit iddiası

İddianamede Mert Çiller’in Zeynep Çiller’in telefonuna bıraktığı telesekreter mesajında ise, “Alo. Telefon kapalı mı? Eğer açmışsan telefonu üstüne geleceğimizi çok iyi biliyorsun tamam mı? Yani yedi ceddim üstüne geliyor senin tamam mı? Bakalım senin yedi ceddin dayanabilecek mi bize” şeklinde hakaret ve tehditler devam ettiği belirtildi.

10 yıla kadar hapsi istendi

İddianamede Mert Çiller'in kasten yaralama, basit yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından 2 yıl 9 aydan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Zeynep Çiller şiddet olayının ardından kaburgaları kırılıncaya kadar dayak yediğini iddia ederek, 11 yıllık eşi Mert Çiller'e boşanma davası açarak çocuklarının velayetini istemişti.
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