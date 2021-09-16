https://tr.sputniknews.com/20210916/mert-cillerin-10-yila-kadar-hapsi-istendi-1048957775.html

Mert Çiller’in 10 yıla kadar hapsi istendi

Mert Çiller’in 10 yıla kadar hapsi istendi

Eski başbakanlardan Tansu Çiller’in oğlu Mert Çiller’in iki çocuğunun annesi Zeynep Çiller’e ve kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla bir yılı aşkın süredir... 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T12:49+0300

2021-09-16T12:49+0300

2021-09-16T12:49+0300

yaşam

türkiye

kadına karşı şiddet

tansu çiller

kadına şiddet

mert çiller

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İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde önümüzdeki günlerde görülecek davanın iddianamesinde Zeynep Çiller şikayetçi, çiftin 12 yaşındaki kızları da mağdur olarak yer aldı.İddianamede şiddet olayları şöyle anlatıldı:Şiddet uyguladığı anların video kaydı varSözcü gazetesinden Hayati Arıgan'ın haberine göre; İddianamede, 'Mert Çiller'in Zeynep Çiller’in gelmesi üzerine hakaret ve tehditlerine devam ederek tokat atmaya başladığı' belirtildi.Video kaydının çözümü bilirkişi tarafından yapıldı. Raporda, 'Zeynep Çiller’in imdat diye bağırması üzerine kızı yukarıdan gelerek telefonu yardım çağırmak için aradığında video kaydının sonlandırıldığı' belirtildi.'Kızlarının yardım için evden çıktığı sonrada erkek kardeşini düşünerek geri döndüğü' anlatılan iddianamede 'Mert Çiller’in eşini dövmeyi bırakıp, kızını yaralama kastıyla saçlarından tutarak, kafasına eliyle vurduğu' ileri sürüldü.Evden gelen çığlıklar üzerine komşular polisi ve site güvenliğini aradı.Telefonla tehdit iddiasıİddianamede Mert Çiller’in Zeynep Çiller’in telefonuna bıraktığı telesekreter mesajında ise, “Alo. Telefon kapalı mı? Eğer açmışsan telefonu üstüne geleceğimizi çok iyi biliyorsun tamam mı? Yani yedi ceddim üstüne geliyor senin tamam mı? Bakalım senin yedi ceddin dayanabilecek mi bize” şeklinde hakaret ve tehditler devam ettiği belirtildi.10 yıla kadar hapsi istendiİddianamede Mert Çiller'in kasten yaralama, basit yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından 2 yıl 9 aydan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Zeynep Çiller şiddet olayının ardından kaburgaları kırılıncaya kadar dayak yediğini iddia ederek, 11 yıllık eşi Mert Çiller'e boşanma davası açarak çocuklarının velayetini istemişti.

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