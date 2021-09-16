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Milyarder yatırımcı Dalio: Nakit çöptür
Milyarder yatırımcı Dalio: Nakit çöptür
ABD'li ünlü milyarder yatırımcı Ray Dalio, yatırımcılara ellerinde nakit tutmamaları çağrısında bulundu. Dalio, portföyünde bir miktar Bitcoin olduğunu, ama... 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T12:11+0300
2021-09-16T12:11+0300
milyarder
ray dalio
nakit
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Amerikalı milyarder yatırımcı Ray Dalio, yatırımcıları nakite fazla güvenmemeleri konusunda uyardı ve kendisinin elinde bir miktar Bitcoin olmasına karşın hükümetlerin kripto para piyasasını imha edebileceğini söyledi.150 milyar dolar büyüklüğündeki hedge fonu Bridgewater Associates’in kurucusu Dalio, Çarşamba günü CNBC’ye yaptığı değerlendirmede, “Öncelikle, nakitin çöp olduğunu bilin, dolayısıyla nakitte kalmayın” dedi.Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre 15,6 milyar dolar servete sahip 72 yaşındaki Dalio, bir miktar parasını Bitcoin’e yatırdığını, ancak bunun altındaki yatırımının ve dolayısıyla diğer varlıklarının küçük bir yüzdesi olduğunu söyledi.Dalio öte yandan, hükümetlerin kripto paraların başarılı olmasını istemediğini, ancak bunun yatırımcıların varlıklarını çeşitlendirmemesi anlamına gelmediğini sözlerine ekledi.En büyük dijital para Bitcoin bu yıl yüzde 60’ın üzerinde değer kazandı, ancak küçük yatırımcıların kripto paralarla kurduğu yakın bağlardan endişe duyan düzenleyici kuruluşların artan denetimi altına altına girdi.Bloomberg HT'nin haberine göre, Dalio, “Sonuçta, eğer (Bitcoin) gerçekten başarılıysa, onu öldürecekler. Ancak bu ona yer olmadığı anlamına gelmiyor” dedi.Dalio aynı gün New York’taki SALT konferansında yaptığı konuşmada, “benim için bir anlam ifade etmiyor” diyerek, Ark Investment Management’tan Cathie Wood’un bu hafta başında Bitcoin’in önümüzdeki beş yıllık dönemde 10 katı artacağı yolundaki tahminine ilişkin şüphelerini dile getirdi.Bridgewater’ın Pure Alpha II hedge fonu Ağustos ayı itibarıyla bu yıl yüzde 1.4 arttı. Firma hedge fonlar yoluyla 105 milyar doları yönetiyor.
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milyarder, ray dalio, nakit, nakit para

Milyarder yatırımcı Dalio: Nakit çöptür

12:11 16.09.2021
© REUTERS / BRENDAN MCDERMIDRay Dalio
Ray Dalio - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© REUTERS / BRENDAN MCDERMID
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ABD'li ünlü milyarder yatırımcı Ray Dalio, yatırımcılara ellerinde nakit tutmamaları çağrısında bulundu. Dalio, portföyünde bir miktar Bitcoin olduğunu, ama hükümetlerin kripto para piyasasını ortadan kaldırabilecek adımlar atmasının da olası olduğunu söyledi.
Amerikalı milyarder yatırımcı Ray Dalio, yatırımcıları nakite fazla güvenmemeleri konusunda uyardı ve kendisinin elinde bir miktar Bitcoin olmasına karşın hükümetlerin kripto para piyasasını imha edebileceğini söyledi.
150 milyar dolar büyüklüğündeki hedge fonu Bridgewater Associates’in kurucusu Dalio, Çarşamba günü CNBC’ye yaptığı değerlendirmede, “Öncelikle, nakitin çöp olduğunu bilin, dolayısıyla nakitte kalmayın” dedi.
Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre 15,6 milyar dolar servete sahip 72 yaşındaki Dalio, bir miktar parasını Bitcoin’e yatırdığını, ancak bunun altındaki yatırımının ve dolayısıyla diğer varlıklarının küçük bir yüzdesi olduğunu söyledi.
Dalio öte yandan, hükümetlerin kripto paraların başarılı olmasını istemediğini, ancak bunun yatırımcıların varlıklarını çeşitlendirmemesi anlamına gelmediğini sözlerine ekledi.
En büyük dijital para Bitcoin bu yıl yüzde 60’ın üzerinde değer kazandı, ancak küçük yatırımcıların kripto paralarla kurduğu yakın bağlardan endişe duyan düzenleyici kuruluşların artan denetimi altına altına girdi.
Bloomberg HT'nin haberine göre, Dalio, “Sonuçta, eğer (Bitcoin) gerçekten başarılıysa, onu öldürecekler. Ancak bu ona yer olmadığı anlamına gelmiyor” dedi.
Dalio aynı gün New York’taki SALT konferansında yaptığı konuşmada, “benim için bir anlam ifade etmiyor” diyerek, Ark Investment Management’tan Cathie Wood’un bu hafta başında Bitcoin’in önümüzdeki beş yıllık dönemde 10 katı artacağı yolundaki tahminine ilişkin şüphelerini dile getirdi.
Bridgewater’ın Pure Alpha II hedge fonu Ağustos ayı itibarıyla bu yıl yüzde 1.4 arttı. Firma hedge fonlar yoluyla 105 milyar doları yönetiyor.
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