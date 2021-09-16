https://tr.sputniknews.com/20210916/msb-hudutlarda-2si-feto-2si-deas-uyesi-13-kisi-yakalandi-1048971537.html
MSB: Hudutlarda 2’si FETÖ, 2’si DEAŞ üyesi 13 kişi yakalandı
MSB: Hudutlarda 2’si FETÖ, 2’si DEAŞ üyesi 13 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ, 2'si IŞİD terör örgütü mensubu... 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T18:07+0300
2021-09-16T18:07+0300
2021-09-16T18:07+0300
türkiye
işid
deaş
daeş
terörist
sınır
açıklama
milli savunma bakanlığı (msb)
2. derece hudut komiserliği
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ, 2’sinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” denildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
işid, deaş, daeş, terörist, sınır, açıklama, milli savunma bakanlığı (msb), 2. derece hudut komiserliği
MSB: Hudutlarda 2’si FETÖ, 2’si DEAŞ üyesi 13 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ, 2'si IŞİD terör örgütü mensubu 13 kişinin yakalandığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ, 2’sinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” denildi.