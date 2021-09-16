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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210916/nagehan-alci-kabildeki-havalimaninin-yeni-ismini-paylasti-1048953159.html
Nagehan Alçı, Kabil'deki havalimanının yeni ismini paylaştı
Nagehan Alçı, Kabil'deki havalimanının yeni ismini paylaştı
Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Afganistan'dan izlenimlerini aktarırken Hamid Karzai Havalimanı'nın isminin değiştiğini söyledi. Alçı, "Taliban yetkililerine... 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T10:24+0300
2021-09-16T10:30+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
değişiklik
nagehan alçı
isim
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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Taliban yönetimindeki Afganistan'a giden Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, 'Silahlar, zırhlı kapılar, tanklar… Kabil’de hayat devam ediyor' başlığıyla yayımlanan yazısında bölgedeki gözlemlerini aktardı."Bundan sonra ne olacak?", "Bu hükümet kalıcı mı?" sorularının yanıtlarının tam bir muamma olduğunu söyleyen Alçı, "Taliban kurduğu hükümetin geçici olduğunu ilan etmişti ancak ne kadar süreliğine olacağı yönünde bir açıklama yapmamıştı" hatırlatmasında bulundu.Alçı, "Geçen hafta hükümetin yemin etmesi gerekiyordu fakat bu olmadı. Olacak gibi de görünmüyor. Öte yandan kısa süre içinde kalıcı bir hükümetin açıklanma ihtimali oldukça düşük. Edindiğim izlenim bu hükümetin belki birkaç değişiklik ya da ilave bakanlıkla yoluna devam edebileceği yönünde" ifadesine yer verdiği yazısına şöyle devam etti:"Burada Taliban’ın ilk sıradaki gündem maddesi dış yardımlar. Yardım gelmezse ülkenin de hükümetin de işi çok zor. BM vaat ettiği yardımı nasıl ve ne zaman yapacak, belli değil.Unutulmaması gereken bir nokta şu: yardım gelmemesi en çok Afganistan halkına zarar veriyor. Taliban Hükümetine baskı yapmak için yardımların ötelenmesi ülkede büyük bir insani dramın fitilini ateşleyebilir.Sevgili Mehmet Akif dün yayında bana Hamid Karzai havalimanın isminin değişip değişmediğini sordu. Henüz bilmiyordum. Taliban yetkililerine sordum. Değişmiş. Yeni ismi Kabil Uluslararası Havalimanı olmuş."
afganistan
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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afganistan, taliban, değişiklik, nagehan alçı, isim, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

Nagehan Alçı, Kabil'deki havalimanının yeni ismini paylaştı

10:24 16.09.2021 (güncellendi: 10:30 16.09.2021)
© REUTERS / WANA NEWS AGENCYKabil Havalimanı
Kabil Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
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Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Afganistan'dan izlenimlerini aktarırken Hamid Karzai Havalimanı'nın isminin değiştiğini söyledi. Alçı, "Taliban yetkililerine sordum. Yeni ismi Kabil Uluslararası Havalimanı olmuş" dedi.
Taliban yönetimindeki Afganistan'a giden Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, 'Silahlar, zırhlı kapılar, tanklar… Kabil’de hayat devam ediyor' başlığıyla yayımlanan yazısında bölgedeki gözlemlerini aktardı.
"Bundan sonra ne olacak?", "Bu hükümet kalıcı mı?" sorularının yanıtlarının tam bir muamma olduğunu söyleyen Alçı, "Taliban kurduğu hükümetin geçici olduğunu ilan etmişti ancak ne kadar süreliğine olacağı yönünde bir açıklama yapmamıştı" hatırlatmasında bulundu.
Alçı, "Geçen hafta hükümetin yemin etmesi gerekiyordu fakat bu olmadı. Olacak gibi de görünmüyor. Öte yandan kısa süre içinde kalıcı bir hükümetin açıklanma ihtimali oldukça düşük. Edindiğim izlenim bu hükümetin belki birkaç değişiklik ya da ilave bakanlıkla yoluna devam edebileceği yönünde" ifadesine yer verdiği yazısına şöyle devam etti:
"Burada Taliban’ın ilk sıradaki gündem maddesi dış yardımlar. Yardım gelmezse ülkenin de hükümetin de işi çok zor. BM vaat ettiği yardımı nasıl ve ne zaman yapacak, belli değil.
Unutulmaması gereken bir nokta şu: yardım gelmemesi en çok Afganistan halkına zarar veriyor. Taliban Hükümetine baskı yapmak için yardımların ötelenmesi ülkede büyük bir insani dramın fitilini ateşleyebilir.
Sevgili Mehmet Akif dün yayında bana Hamid Karzai havalimanın isminin değişip değişmediğini sordu. Henüz bilmiyordum. Taliban yetkililerine sordum. Değişmiş. Yeni ismi Kabil Uluslararası Havalimanı olmuş."
122001
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