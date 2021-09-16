https://tr.sputniknews.com/20210916/paris-saint-germain-erzurumda-actigi-akademide-gelecegin-futbolcularini-yetistirecek-1048945445.html

Paris Saint-Germain, Erzurum'da açtığı akademide geleceğin futbolcularını yetiştirecek

Paris Saint-Germain, Erzurum'da açtığı akademide geleceğin futbolcularını yetiştirecek

Fransa'nın Paris Saint-Germain Kulübü (PSG), Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş iş birliğiyle kentte açtığı futbol akademisinde geleceğin futbolcularını... 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T00:47+0300

2021-09-16T00:47+0300

2021-09-16T00:47+0300

yaşam

türkiye

akademi

paris saint-germain (psg)

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Amerika Birleşik Devletleri'nden Katar'a kadar pek çok ülkede futbol okulu olan PSG, Türkiye'nin de birçok şehrinde açtığı akademilerle futbolcu yetiştirmek için faaliyetlerini sürdürüyor.Son olarak yüksek irtifa kamp merkezi ve spor tesisleriyle sporcu kenti olarak adlandırılan Erzurum'da futbol akademisi açan PSG, sporculara futbol antrenmanlarının yanı sıra kişisel eğitim hizmetleri de sağlayacak.Erzurumlu çocuklar, Yakutiye ilçesindeki Olimpiyat Parkı Spor Kompleksi'nde açılan akademide eğitim görerek geleceklerine yön verecek.'İngilizce ve Fransızca da öğrenecekler'Paris Saint-Germain Futbol Akademisi Erzurum Kurucusu Bükra Özyapar, AA muhabirine, eğitime katılacakların 3-19 yaş aralığında olacağını söyledi.Öğrencilerin futbol tekniklerinin yanı sıra kişisel eğitim alacağını ifade eden Özyapar, şöyle konuştu:Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Dal da projenin kente gelmesinden mutluluk duyduklarını anlattı.Projenin Erzurum Büyükşehir Belediyesinin hedefleriyle örtüştüğünü, bu nedenle çok önemsediklerini dile getiren Dal, "Bu şehirde sağlıklı, bilinçli bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Kursa gelip yabancı dil ve diğer şeyleri öğrenen birey, futbolcu olmasa bile bunun bir şekilde faydasını görecek." değerlendirmesinde bulundu.

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türkiye, akademi, paris saint-germain (psg)