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Peskov: Kuzey Akım 2'nin devreye alınması, Avrupa'da doğalgaz fiyatı parametrelerine denge getirecek
© Sputnik / Grigory Sysoev/
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının en kısa sürede devreye alınmasının Avrupa'da doğalgaz fiyatı parametrelerine denge getireceğini söyledi. Dışişleri Bakanı Lavrov, Almanya'nın işletme iznini 4 ay sonra vermesini beklediğini kaydetti.
Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, "Şüphesiz, Kuzey Akım 2'nin en kısa sürede devreye alınması, Avrupa'da gaz fiyatı parametrelerine spot piyasada da olmak üzere önemli oranda denge getirecek" dedi.
Avrupa'da gaz fiyatlarının yeni rekor kırmasının Rusya'daki fiyatları etkileyip etkilemeyeceği sorusu karşısında Peskov, Avrupa'daki süreçlerin Rusya'yla ilgisi bulunmadığının altını çizdi.
Peskov, "Spot gaz fiyatları, boru gazı fiyatlarını etkilemiyor ve Avrupa'daki boru gazı alıcıları bu yüksek dalgalanmadan etkilenmemiştir, zira orada fiyat başka bir formüle göre hesaplanıyor. Dolayısıyla mevcut durumda söz konusu dalgalanmalar ve keskin fiyat iniş-çıkışları bize ulaşamaz" dedi.
Avrupa'da gaz fiyatlarının yeni rekor kırmasının Rusya'daki fiyatları etkileyip etkilemeyeceği sorusu karşısında Peskov, Avrupa'daki süreçlerin Rusya'yla ilgisi bulunmadığının altını çizdi.
Peskov, "Spot gaz fiyatları, boru gazı fiyatlarını etkilemiyor ve Avrupa'daki boru gazı alıcıları bu yüksek dalgalanmadan etkilenmemiştir, zira orada fiyat başka bir formüle göre hesaplanıyor. Dolayısıyla mevcut durumda söz konusu dalgalanmalar ve keskin fiyat iniş-çıkışları bize ulaşamaz" dedi.
'Alman mevzuatına göre 4 ay sürüyor'
Bu arada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Alman düzenleyici kurumun Kuzey Akım 2'ye işletme iznini 2022'nin başına vermesini beklediğini söyledi.
Lavrov, "Şu anda Kuzey Akım 2'de Almanya düzenleyici kurumdan gerekli izinlerin alınması süreci işliyor. Alman mevzuatına göre bu süreç hızlı ilerlemiyor, 4 ay sürüyor, yani 2022 başından bekleniyor" ifadelerini kullandı.
Lavrov, "Şu anda Kuzey Akım 2'de Almanya düzenleyici kurumdan gerekli izinlerin alınması süreci işliyor. Alman mevzuatına göre bu süreç hızlı ilerlemiyor, 4 ay sürüyor, yani 2022 başından bekleniyor" ifadelerini kullandı.