https://tr.sputniknews.com/20210916/peskov-kuzey-akim-2nin-devreye-alinmasi-avrupada-dogalgaz-fiyati-parametrelerine-denge-getirecek-1048948206.html

Peskov: Kuzey Akım 2'nin devreye alınması, Avrupa'da doğalgaz fiyatı parametrelerine denge getirecek

Peskov: Kuzey Akım 2'nin devreye alınması, Avrupa'da doğalgaz fiyatı parametrelerine denge getirecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının en kısa sürede devreye alınmasının Avrupa'da doğalgaz fiyatı parametrelerine denge... 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T03:29+0300

2021-09-16T03:29+0300

2021-09-16T03:29+0300

ekonomi

avrupa

rusya

almanya

kremlin

dmitriy peskov

doğalgaz

kuzey akım-2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/11/1043421111_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_d62700145f7969ef7a6f01f96d668bdc.jpg

Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, "Şüphesiz, Kuzey Akım 2'nin en kısa sürede devreye alınması, Avrupa'da gaz fiyatı parametrelerine spot piyasada da olmak üzere önemli oranda denge getirecek" dedi.Avrupa'da gaz fiyatlarının yeni rekor kırmasının Rusya'daki fiyatları etkileyip etkilemeyeceği sorusu karşısında Peskov, Avrupa'daki süreçlerin Rusya'yla ilgisi bulunmadığının altını çizdi.Peskov, "Spot gaz fiyatları, boru gazı fiyatlarını etkilemiyor ve Avrupa'daki boru gazı alıcıları bu yüksek dalgalanmadan etkilenmemiştir, zira orada fiyat başka bir formüle göre hesaplanıyor. Dolayısıyla mevcut durumda söz konusu dalgalanmalar ve keskin fiyat iniş-çıkışları bize ulaşamaz" dedi.'Alman mevzuatına göre 4 ay sürüyor'Bu arada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Alman düzenleyici kurumun Kuzey Akım 2'ye işletme iznini 2022'nin başına vermesini beklediğini söyledi.Lavrov, "Şu anda Kuzey Akım 2'de Almanya düzenleyici kurumdan gerekli izinlerin alınması süreci işliyor. Alman mevzuatına göre bu süreç hızlı ilerlemiyor, 4 ay sürüyor, yani 2022 başından bekleniyor" ifadelerini kullandı.

rusya

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avrupa, rusya, almanya, kremlin, dmitriy peskov, doğalgaz, kuzey akım-2