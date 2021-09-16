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AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20210916/prof-erdem-esadla-goruserek-gonderebilecegimiz-maksimum-suriyeliyi-ulkelerine-yollayacagiz-1048977539.html
Prof. Erdem: Esad’la görüşerek gönderebileceğimiz maksimum Suriyeliyi ülkelerine yollayacağız
Prof. Erdem: Esad’la görüşerek gönderebileceğimiz maksimum Suriyeliyi ülkelerine yollayacağız
İYİ Parti'li Prof. Bahadır Erdem "Esad’la görüşerek 6 milyon içinde gönderebileceğimiz maksimum Suriyeliyi ülkelerine yollayacağız" dedi. 16.09.2021, Sputnik Türkiye
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2021-09-16T23:15+0300
akşam postasi
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suriyeli mülteciler
beşar esad
suriyeli sığınmacılar
sığınmacı
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Prof. Erdem: Esad’la görüşerek gönderebileceğimiz maksimum Suriyeliyi ülkelerine yollayacağız
Prof. Erdem: Esad’la görüşerek gönderebileceğimiz maksimum Suriyeliyi ülkelerine yollayacağız
İYİ Parti Adalet ve Hukuk Politikaları Başkanı Prof. Bahadır Erdem, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na partisinin göçmen politikasını anlattı. Prof. Erdem, “6 milyon Suriyeli’nin döndürebileceğimiz maksimum kadarını ülkelerine göndereceğiz. Bunu Esad’la görüşerek yapmak zorundayız” dedi.Prof. Erdem’in açıklamalarından satırbaşları şöyle:“Bizim bu insanlara ırkçılık yapmamamız lazım. İnsanlığa ve hukuka yakışmaz. Hiçbir millet bir başka 7 milyon sığınmacıyı kabul edemez. Bu sadece maddiyatla ilgili değil nüfusla da ilgili bir politika. 6 milyon olarak gelmiş olan sığınmacılar daha sonra 10 milyon olmuş olabilir. Türkiye’nin şu an yüzde 6’sı kadar Suriyeli sığınmacı var. Suriyeli geçici sığınmacıları Türkiye’den insan haklarına ve hukuka aykırı olmaksızın kesin olarak hedeflerse bunu yapabilir. Dünyadaki bütün devletler yapabiliyor da biz neden yapamayalım? Japonya 10 Afgan aldım diyecek, Danimarka 20 Suriyeli aldım diyecek ama biz nüfusumuzun yüzde 6-7’si kadar yabancı bir milleti bünyemizde barındıracağız, bu olmaz.”
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Atilla Güner
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suriye, suriyeli mülteciler, beşar esad, suriyeli sığınmacılar, sığınmacı, аудио

Prof. Erdem: Esad’la görüşerek gönderebileceğimiz maksimum Suriyeliyi ülkelerine yollayacağız

23:04 16.09.2021 (güncellendi: 23:15 16.09.2021)
AKŞAM POSTASI
Prof. Erdem: Esad’la görüşerek gönderebileceğimiz maksimum Suriyeliyi ülkelerine yollayacağız
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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İYİ Parti'li Prof. Bahadır Erdem "Esad’la görüşerek 6 milyon içinde gönderebileceğimiz maksimum Suriyeliyi ülkelerine yollayacağız" dedi.
İYİ Parti Adalet ve Hukuk Politikaları Başkanı Prof. Bahadır Erdem, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na partisinin göçmen politikasını anlattı. Prof. Erdem, “6 milyon Suriyeli’nin döndürebileceğimiz maksimum kadarını ülkelerine göndereceğiz. Bunu Esad’la görüşerek yapmak zorundayız” dedi.
Prof. Erdem’in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

“Suriyeliler göçmen değil geçici sığınmacıdır. Ne ikamet hakları vardır; ne de çalışma hakları. Uluslararası hukuka uygun şekilde ve insan haklarını da ezmeden, ihlal etmeden 6 milyona yakın Suriyeli geçici sığınmacının döndürebileceğimiz maksimum sayıdaki insanını biz kendi memleketlerine yollayacağız. Bunu için Esad ile görüşmek zorundasınız. Esad geçen gün Putin ile görüştü ve Putin övgüler yağdırdı. Öyle ya da böyle adamı dünya deviremedi. İsterseniz buna 'maalesef' deyin ister beğenin ister beğenmeyin. Cumhurbaşkanı’nın memnuniyetsizliği var diye, tek bir kişinin sevgisi ya da sevgisizliği nedeniyle, koskoca Türkiye Cumhuriyeti komşularıyla ya da başka ülkelerle küsebilir mi? Bu küsmenin sonucunda bir başka ülkenin çıkan savaşının ceremesini en fazla o ülkeden sonra ağır bir şekilde sırtında taşıyacak pozisyona gelebilir mi? Pakistan eskiden en fazla sığınmacı olan yabancıları ağırlayan ülkeydi şimdi Türkiye, Pakistan’ı bile geçti. İran sınırlarını açıyor, İran’dan Afganistanlılar da geliyor. Biz Yunanistan ve Avrupa Birliği ile geri dönmeme anlaşması yaptık Irak ile bile yaptık. AK Parti iktidarı döneminde milletler arası hukuk bakımından elimizi kolumuzu bağlamışız.”

“Bizim bu insanlara ırkçılık yapmamamız lazım. İnsanlığa ve hukuka yakışmaz. Hiçbir millet bir başka 7 milyon sığınmacıyı kabul edemez. Bu sadece maddiyatla ilgili değil nüfusla da ilgili bir politika. 6 milyon olarak gelmiş olan sığınmacılar daha sonra 10 milyon olmuş olabilir. Türkiye’nin şu an yüzde 6’sı kadar Suriyeli sığınmacı var. Suriyeli geçici sığınmacıları Türkiye’den insan haklarına ve hukuka aykırı olmaksızın kesin olarak hedeflerse bunu yapabilir. Dünyadaki bütün devletler yapabiliyor da biz neden yapamayalım? Japonya 10 Afgan aldım diyecek, Danimarka 20 Suriyeli aldım diyecek ama biz nüfusumuzun yüzde 6-7’si kadar yabancı bir milleti bünyemizde barındıracağız, bu olmaz.”
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