Prof. Erdem: Esad’la görüşerek gönderebileceğimiz maksimum Suriyeliyi ülkelerine yollayacağız

“Suriyeliler göçmen değil geçici sığınmacıdır. Ne ikamet hakları vardır; ne de çalışma hakları. Uluslararası hukuka uygun şekilde ve insan haklarını da ezmeden, ihlal etmeden 6 milyona yakın Suriyeli geçici sığınmacının döndürebileceğimiz maksimum sayıdaki insanını biz kendi memleketlerine yollayacağız. Bunu için Esad ile görüşmek zorundasınız. Esad geçen gün Putin ile görüştü ve Putin övgüler yağdırdı. Öyle ya da böyle adamı dünya deviremedi. İsterseniz buna 'maalesef' deyin ister beğenin ister beğenmeyin. Cumhurbaşkanı’nın memnuniyetsizliği var diye, tek bir kişinin sevgisi ya da sevgisizliği nedeniyle, koskoca Türkiye Cumhuriyeti komşularıyla ya da başka ülkelerle küsebilir mi? Bu küsmenin sonucunda bir başka ülkenin çıkan savaşının ceremesini en fazla o ülkeden sonra ağır bir şekilde sırtında taşıyacak pozisyona gelebilir mi? Pakistan eskiden en fazla sığınmacı olan yabancıları ağırlayan ülkeydi şimdi Türkiye, Pakistan’ı bile geçti. İran sınırlarını açıyor, İran’dan Afganistanlılar da geliyor. Biz Yunanistan ve Avrupa Birliği ile geri dönmeme anlaşması yaptık Irak ile bile yaptık. AK Parti iktidarı döneminde milletler arası hukuk bakımından elimizi kolumuzu bağlamışız.”