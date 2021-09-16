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https://tr.sputniknews.com/20210916/putin-cevremde-onlarca-kiside-koronavirus-goruldu-1048953481.html
Putin: Çevremde onlarca kişide koronavirüs görüldü
Putin: Çevremde onlarca kişide koronavirüs görüldü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çevresinde onlarca kişi koronavirüse yakalandığı için karantina kararı aldığını söyledi. 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T10:39+0300
2021-09-16T10:39+0300
dünya
rusya
vladimir putin
taliban
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
kgaö
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Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) liderleri zirvesine video konferans yoluyla bağlanan Putin, “Son anda Duşanbe ziyaretimi iptal etmek zorunda kaldım. Çok üzgünüm, fakat bu bildiğiniz gibi yakın çevremde koronavirüs vakalarına rastlanmasından kaynaklı. Bir, iki kişide değil, onlarca kişide. Şimdi birkaç günlüğüne karantinada kalmam gerekiyor” ifadelerini kullandı.‘KGAÖ bölgesindeki durum ülkelerimiz için riskler barındırıyor’Putin, Rusya’nın KGAÖ’nün önündeki kilit görevleri yerine getirmekle ilgilendiğini ifade etti.Rus lider, “KGAÖ’nün sorumluluğundaki bölgede ve üye ülkelerin dış sınırlarında durum sadece istikrarsız olmakla kalmayıp aynı zamanda ülkelerimiz için ciddi zorluklar ve riskler barındırıyor” dedi.‘ABD Afganistan’daki güçlerini çekerken aceleci davrandı’Putin, ABD’nin Afganistan’daki güçlerini çekerken aceleci davranıldığını da ifade etti.Putin, “ABD ve müttefiklerinin güçlerini -hafif tabirle- aceleyle çekmesi ve Taliban’ın yönetime gelmesinin hemen ardından, bu ülkede durumun çarpıcı şekilde değişmesi ile bağlantılı tehlikeler hakkında fikir paylaşımı yaptık” ifadelerini kullandı.Putin, mevcut koşullarda KGAÖ’nün kendi bölgesinde istikrarı korumak için savunma ve siyasi potansiyelini kullanmaya hazır olması gerektiğini kaydetti.
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rusya, vladimir putin, taliban, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), kgaö

Putin: Çevremde onlarca kişide koronavirüs görüldü

10:39 16.09.2021
© Sputnik / Григорий Сысоев / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çevresinde onlarca kişi koronavirüse yakalandığı için karantina kararı aldığını söyledi.
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) liderleri zirvesine video konferans yoluyla bağlanan Putin, “Son anda Duşanbe ziyaretimi iptal etmek zorunda kaldım. Çok üzgünüm, fakat bu bildiğiniz gibi yakın çevremde koronavirüs vakalarına rastlanmasından kaynaklı. Bir, iki kişide değil, onlarca kişide. Şimdi birkaç günlüğüne karantinada kalmam gerekiyor” ifadelerini kullandı.

‘KGAÖ bölgesindeki durum ülkelerimiz için riskler barındırıyor’

Putin, Rusya’nın KGAÖ’nün önündeki kilit görevleri yerine getirmekle ilgilendiğini ifade etti.
Rus lider, “KGAÖ’nün sorumluluğundaki bölgede ve üye ülkelerin dış sınırlarında durum sadece istikrarsız olmakla kalmayıp aynı zamanda ülkelerimiz için ciddi zorluklar ve riskler barındırıyor” dedi.

‘ABD Afganistan’daki güçlerini çekerken aceleci davrandı’

Putin, ABD’nin Afganistan’daki güçlerini çekerken aceleci davranıldığını da ifade etti.
Putin, “ABD ve müttefiklerinin güçlerini -hafif tabirle- aceleyle çekmesi ve Taliban’ın yönetime gelmesinin hemen ardından, bu ülkede durumun çarpıcı şekilde değişmesi ile bağlantılı tehlikeler hakkında fikir paylaşımı yaptık” ifadelerini kullandı.
Putin, mevcut koşullarda KGAÖ’nün kendi bölgesinde istikrarı korumak için savunma ve siyasi potansiyelini kullanmaya hazır olması gerektiğini kaydetti.
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