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https://tr.sputniknews.com/20210916/putin-halka-parlamento-secimlerinde-sandiklara-gitme-cagrisi-yapti-1048972140.html
Putin, halka parlamento seçimlerinde sandıklara gitme çağrısı yaptı
Putin, halka parlamento seçimlerinde sandıklara gitme çağrısı yaptı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın başlayacak parlamento seçimleri için vatandaşlarına sandıklara giderek oy kullanma çağrısını yaptı. Parlamentonun... 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T18:43+0300
2021-09-16T18:43+0300
dünya
rusya
vladimir putin
duma
seçim
elektronik
açıklama
çağrı
seçimler
yerel seçimler
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Rusya lideri Putin, devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında, “Sorumluluk duygusu taşıyan, dengeli ve vatansever tutumunuza güveniyorum” dedi ve vatandaşları, parlamentonun alt kanadı Duma’da yer alacak vekilleri seçmek adına oy kullanmaya çağırdı.Rusya’da parlamento seçimlerinde bu sene, sandığa giderek ya da elektronik olarak oy kullanılabilecek. Üç gün sürecek oy kullanma işlemleri için sandıklar yarın açılacak.Seçimlerin üç gün sürecek olması, oy kullanma merkezlerinde kalabalık grupların birikmesinin önüne geçmek adına alınmış bir önlem. Ülkede daha önce de yine pandemi nedeniyle geçtiğimiz sene haziran sonunda düzenlenen anayasa referandumu bir hafta sürmüştü.Elektronik oy kullanımı ülke geneline yayılacakYarınki parlamento seçimlerinde de vatandaşlar istedikleri bir gün sandığa gidebilecek ya da oylarını elektronik olarak kullanabilecek. Sandığa gittikleri günü izin günü olarak kullanabilecekler.Rusya lideri Putin’in, yakın çevresinde koronavirüs pozitif kişilerin görülmesi ardından karantinaya girmiş olması nedeniyle oyunu elektronik olarak kullanması bekleniyor.Yarın başlayacak seçimlerde Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da yer alacak 450 milletvekili seçilecek. Şu an iktidarda olan Birleşik Rusya Partisi, Duma’da 334 koltuğa sahip.Birleşik Rusya’nın başında yer almasa da Putin, geniş çevrelerce partinin fiili lideri olarak görülüyor.Seçim öncesi iç ve dış müdahale uyarılarıBunun sırada Rusya Soruşturma Komitesi, oy kullanma süreci boyunca birbiri ile koordineli protestolar düzenlemek için Telegram kanalları açtıkları belirlenen 11 kişi hakkında adli soruşturma başlattıklarını açıkladı.Rusya Dışişleri yetkilileri de ülkede düzenlenecek parlamento seçimlerine yabancı ülkelerin müdahale girişimlerinde bulunduğu, dışarıdan saldırıların arttığı uyarılarını yapıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210916/putin-2022-kis-olimpiyatlarini-ziyaret-edecek-1048970211.html
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rusya, vladimir putin, duma, seçim, elektronik, açıklama, çağrı, seçimler, yerel seçimler

Putin, halka parlamento seçimlerinde sandıklara gitme çağrısı yaptı

18:43 16.09.2021
© Sputnik / Григорий Сысоев / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın başlayacak parlamento seçimleri için vatandaşlarına sandıklara giderek oy kullanma çağrısını yaptı. Parlamentonun alt kanadında yer alacak vekillerin seçileceği seçimler, pandemi döneminde sosyal mesafe sağlanabilmesi adına üç güne yayılacak.
Rusya lideri Putin, devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında, “Sorumluluk duygusu taşıyan, dengeli ve vatansever tutumunuza güveniyorum” dedi ve vatandaşları, parlamentonun alt kanadı Duma’da yer alacak vekilleri seçmek adına oy kullanmaya çağırdı.
Rusya’da parlamento seçimlerinde bu sene, sandığa giderek ya da elektronik olarak oy kullanılabilecek. Üç gün sürecek oy kullanma işlemleri için sandıklar yarın açılacak.
Seçimlerin üç gün sürecek olması, oy kullanma merkezlerinde kalabalık grupların birikmesinin önüne geçmek adına alınmış bir önlem. Ülkede daha önce de yine pandemi nedeniyle geçtiğimiz sene haziran sonunda düzenlenen anayasa referandumu bir hafta sürmüştü.

Elektronik oy kullanımı ülke geneline yayılacak

Yarınki parlamento seçimlerinde de vatandaşlar istedikleri bir gün sandığa gidebilecek ya da oylarını elektronik olarak kullanabilecek. Sandığa gittikleri günü izin günü olarak kullanabilecekler.
Rusya lideri Putin’in, yakın çevresinde koronavirüs pozitif kişilerin görülmesi ardından karantinaya girmiş olması nedeniyle oyunu elektronik olarak kullanması bekleniyor.
Yarın başlayacak seçimlerde Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da yer alacak 450 milletvekili seçilecek. Şu an iktidarda olan Birleşik Rusya Partisi, Duma’da 334 koltuğa sahip.
Birleşik Rusya’nın başında yer almasa da Putin, geniş çevrelerce partinin fiili lideri olarak görülüyor.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
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Seçim öncesi iç ve dış müdahale uyarıları

Bunun sırada Rusya Soruşturma Komitesi, oy kullanma süreci boyunca birbiri ile koordineli protestolar düzenlemek için Telegram kanalları açtıkları belirlenen 11 kişi hakkında adli soruşturma başlattıklarını açıkladı.
Rusya Dışişleri yetkilileri de ülkede düzenlenecek parlamento seçimlerine yabancı ülkelerin müdahale girişimlerinde bulunduğu, dışarıdan saldırıların arttığı uyarılarını yapıyor.
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