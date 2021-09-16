Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210916/ronaldo-kazayla-bayilttigi-guvenlik-gorevlisine-forma-hediye-etti-1048945090.html
Ronaldo, kazayla bayılttığı güvenlik görevlisine forma hediye etti
Ronaldo, kazayla bayılttığı güvenlik görevlisine forma hediye etti
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu F Grubu'nda Young Boys-Manchester United maçı başlamadan önce ısınma sırasında Cristiano Ronaldo, çektiği bir şutta... 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T00:32+0300
2021-09-16T00:32+0300
yaşam
cristiano ronaldo
forma
manchester united
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1048916123_0:159:3095:1900_1920x0_80_0_0_04baf21ef3b50d646a069113d9974b73.jpg
Maç öncesi çektiği şut sonrası bayılmasına neden olduğu güvenlik görevlisi kadının durumunu kontrol etmek için kale arkasına giden Ronaldo, görevliden özür diledi.Dün gece oynanan maç sonrasında ise güvenlik görevlisi kadına forma hediye etti. Güvenlik görevlisi kadın maç sonrasında forma ile fotoğrafını paylaştı.İsviçre ekibi Young Boys, İngiltere temsilcisi Manchester United'ı ağırladığı F Grubu mücadelesini 2-1 kazandı. Konuk takımın golünü 13. dakikada Cristiano Ronaldo, Young Boys'un gollerini 66. dakikada Nicolas Moumi Ngamaleu ve 90+5. dakikada Jordan Siebatcheu attı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1048916123_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_ebc54c1380981b04ddb996d3f0c7993f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
cristiano ronaldo, forma, manchester united

Ronaldo, kazayla bayılttığı güvenlik görevlisine forma hediye etti

00:32 16.09.2021
© REUTERS / ARND WIEGMANN Cristiano Ronaldo
 Cristiano Ronaldo - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© REUTERS / ARND WIEGMANN
Abone ol
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu F Grubu'nda Young Boys-Manchester United maçı başlamadan önce ısınma sırasında Cristiano Ronaldo, çektiği bir şutta topun çarpmasıyla bayılmasına neden olduğu güvenlik görevlisine maç sonrasında forma hediye etti.
Maç öncesi çektiği şut sonrası bayılmasına neden olduğu güvenlik görevlisi kadının durumunu kontrol etmek için kale arkasına giden Ronaldo, görevliden özür diledi.
Dün gece oynanan maç sonrasında ise güvenlik görevlisi kadına forma hediye etti. Güvenlik görevlisi kadın maç sonrasında forma ile fotoğrafını paylaştı.
İsviçre ekibi Young Boys, İngiltere temsilcisi Manchester United'ı ağırladığı F Grubu mücadelesini 2-1 kazandı. Konuk takımın golünü 13. dakikada Cristiano Ronaldo, Young Boys'un gollerini 66. dakikada Nicolas Moumi Ngamaleu ve 90+5. dakikada Jordan Siebatcheu attı.
200110
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:46İngiltere'de Johnson hükümetinde ilk kabine değişikliği
01:27Associated Press ABD'de hangi eyaletin ne kadar Afgan mülteci alacağını paylaştı
01:13Kazada yaralanan otobüs şoförü, 'Borçlarım var, çalışmam lazım' diyerek ambulanstan inmeye çalıştı
01:13Tuvalet ihtiyacını gidermek isterken uçurumdan yuvarlandı
01:01Beşiktaş'ın bulunduğu C Grubu'nda Ajax, Sporting Lizbon'u yendi
00:52Pentagon'un Çin'e saldırı tartışmalarının odağındaki Genelkurmay Başkanı'na güveni tam
00:47Paris Saint-Germain, Erzurum'da açtığı akademide geleceğin futbolcularını yetiştirecek
00:32Ronaldo, kazayla bayılttığı güvenlik görevlisine forma hediye etti
00:28Markete giderken yakalanan koronavirüslü gençten polise: 'Abarttınız'
00:23ABD halkının çoğu, ülkelerinde demokrasinin saldırı altında olduğunu düşünüyor
00:18Dortmund Teknik Direktörü Rose: İlk 20 dakika Beşiktaş çok baskın oynadı, bize ciddi zorluk yarattı
00:13Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
00:12Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis: Kürtaj cinayettir
00:02Rus Dışişleri’nden Koreli taraflara diyalog çağrısı
00:00ABD Dışişleri Sözcüsü: Türkiye ve Katar, Kabil'den normal uçuşların da başlaması için çalışıyor
DünLavrov: ABD’den, Duma seçimlerine müdahaleyle ilgili delillere vereceği tepkiyi bekliyoruz
Dünİşten çıkıp evine giden kadın, sokak kavgasında kazara vuruldu
DünAnadolu Medya Ödülleri'nin sahipleri belli oldu
DünAvrupa Parlamentosu, 5 milyar euroluk Brexit fonunu onayladı
DünSergen Yalçın: Dortmund'a karşı bu seviyede oynuyorsak diğer takımlarla da rahat rahat oynarız