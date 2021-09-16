https://tr.sputniknews.com/20210916/rtuk-baskani-sahin-yalan-haber-ve-dezenformasyonla-mucadelede-kararliyiz-1048977340.html

RTÜK Başkanı Şahin: Yalan haber ve dezenformasyonla mücadelede kararlıyız

RTÜK Başkanı Şahin: Yalan haber ve dezenformasyonla mücadelede kararlıyız

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, “Gerçekliğin zeminini yok eden yalan haberle mücadele, tüm sorumluluk sahibi kurum ve kişilerin... 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T23:01+0300

2021-09-16T23:01+0300

2021-09-16T23:01+0300

türkiye

rtük

radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

ebubekir şahin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104162/20/1041622016_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_38ffa84b69e5c8ce0daf4a2fc582c176.jpg

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Başkanı Aslan Değirmenci ve UMED üyeleriyle bir araya geldi. Sektöre dair değerlendirmelerin yapıldığı buluşmada yalan haber ve dezenformasyonla mücadele vurgusu yapıldı.UMED Başkanı Değirmenci ve beraberindeki heyete ziyaretleri dolayısıyla teşekkür eden RTÜK Başkanı Şahin, “Günümüz yeni medya düzeni bireyi bilgi bombardımanı karşısında savunmasız bırakmaktadır. RTÜK olarak öncelik verdiğimiz konuların başında dezenformasyonlardan insanımızı bu durumdan korumak gelmektedir. Yalan haber ve dezenformasyonla mücadelemiz sürecektir. Gerçekliğin zeminini yok eden yalan haberle mücadele, tüm sorumluluk sahibi kurum ve kişilerin üzerinde önemle durması gereken bir husustur. Ülkemizde de sosyal medya düzenlemesi gündemde. Sayın Cumhurbaşkanımızın da yalan haber ve dezenformasyonla ilgili açıklamaları var. Ayrıca dünya genelinde de tartışılan bir konu. Küresel bir sorun haline gelen yalan haberle mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu doğrultuda UMED’e katkıları dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), ebubekir şahin