Rus Ohotnik İHA’sı İtalyan basınında: Amerikan kabusu

İtalyan gazetesinin yayınladığı makalede, Rusya’nın geliştirdiği Ohotnik adlı saldırı fonksiyonlu insansız hava aracının Moskova'nın gökyüzünde Washington üzerindeki üstünlüğünü kanıtladığı belirtildi.



İHA’ların gelecekte çıkabilecek göreceli savaşta belirleyici bir ağırlığa sahip olacaklarına dikkat çekilen yazıda, radarlara görünmezlik sağlayan teknolojilerle donatılmış en gelişmiş modellerin çok yakında en modern avcı uçakları ile aynı seviyede hareket edebilecekleri vurgulandı.



Rusya’nın geliştirdiği yeni insansız hava araçlarının ABD’de ciddi endişelere yol açtığını aktaran yazar, bununla birlikte ABD ordusunun bir takım ‘objektif ekonomik zorluklar’ çektiğini ve ‘aynı anda birkaç cephede Rusya’nın gerisinde kaldığını’ ifade etti.



Makalede, “ABD’nin gökyüzündeki hakimiyeti sona eriyor gibi görünüyor. Rusya ve Çin ilerlemeye devam ediyor ve durmak niyetinde değiller” vurgusu yapıldı.



L’AntiDiplomatico yazarı, ‘Amerikan kabusu’ diye adlandırdığı Ohotnik İHA’sı ile beşinci nesil avcı uçağı Su-57’yi ‘ölümcül Rus kombinasyonu’ olarak nitelendirerek, birlikte çalışan iki hava aracının birbirini mükemmel bir şekilde tamamladığının altını çizdi.



Yazar, “İHA, avcı uçağının radar tarama alanını genişletiyor ve hava savunmanın etkili olduğu bölgeye girmeden düşmanı vurmasına olanak sağlıyor” ifadelerini kullandı.



Rusya’nın geliştirdiği ağır saldırı insansız hava aracı Ohotnik, 2019’un sonbaharında beşinci nesil Su-57 avcı uçağı ile birlikte ilk uçuşunu gerçekleştirmişti. Ohotnik’e yönelik deneme programı kapsamında otomatik modda yapılan uçuş, yarım saatten fazla sürmüştü.



Rus askerleri bu uçuş kapsamında İHA ve Su-57 avcı uçağı arasındaki etkileşimi test etmişti. Ohotnik, Rus ordusunun saldırı fonksiyonlu ilk ağır İHA’sı olma özelliğini taşıyor.