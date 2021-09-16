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Rus vekil: Rusya dış politikasını değiştirmeyecek ancak AB'yle diyaloğa hazır
© Sputnik / Владимир Трефилов/
Duma Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Rusya'nın dış politikasını değiştirmeyeceğini, bunun AB'yle diyaloğa engel olmadığını belirterek Moskova'nın diyaloğa hazır olduğunu ifade etti.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Avrupa Parlamentosu'nun AB ile Rusya arasındaki ilişkilere ilişkin raporunun tartışıldığı genel kurul toplantısında yaptığı konuşmada, "Rusya komşumuz olmaya devam ediyor. Gaz fiyatları yükseliyor, bu onlar için iyi, bizim içinse kötü haber. Rusya günden güne değişmeyecek, fakat onunla daha öngörülebilir ve istikrarlı ve daha az çatışmalı ilişkilere ihtiyacımız var. Tüm bunlar diplomatik çalışma gerektiriyor" demişti.
Borrell'in sözlerine Telegram hesabından yanıt veren Slutskiy, "AB'nin kendi hesap hatalarını ve eğilimlerini meşru göstermek için bir dış düşman arayışı, maalesef Brüksel'de sürekli kullanılan bir formül haline geldi. Ancak Borrell kısmen haklı, zira Rusya değişmeyecek, dış politikasını değiştirmeyecek. Kaçırdığı sadece bir nokta var; özellikle koronavirüs pandemisi veya Afganistan'daki durum gibi meydan okumalar ışığında Moskova'nın Avrupa'da herhangi bir kargaşaya ihtiyacı yok" ifadelerini kullandı.
Rusya'nın diyalog önünde herhangi bir engel çıkarmadığının altını çizen Slutskiy, "Rusya, Avrupa kıtasının bir parçası ve oldukça büyük. Diyaloğun sekteye uğramasını başlatan taraf biz değiliz. AB ile işbirliği seviyesinin düşürülmesi, bizim seçimimiz değil" diye vurguladı.
Borrell'in sözlerine Telegram hesabından yanıt veren Slutskiy, "AB'nin kendi hesap hatalarını ve eğilimlerini meşru göstermek için bir dış düşman arayışı, maalesef Brüksel'de sürekli kullanılan bir formül haline geldi. Ancak Borrell kısmen haklı, zira Rusya değişmeyecek, dış politikasını değiştirmeyecek. Kaçırdığı sadece bir nokta var; özellikle koronavirüs pandemisi veya Afganistan'daki durum gibi meydan okumalar ışığında Moskova'nın Avrupa'da herhangi bir kargaşaya ihtiyacı yok" ifadelerini kullandı.
Rusya'nın diyalog önünde herhangi bir engel çıkarmadığının altını çizen Slutskiy, "Rusya, Avrupa kıtasının bir parçası ve oldukça büyük. Diyaloğun sekteye uğramasını başlatan taraf biz değiliz. AB ile işbirliği seviyesinin düşürülmesi, bizim seçimimiz değil" diye vurguladı.